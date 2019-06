SCOR : Global Life se renforce sur le marché français

Barthélemy Philippe est promu Directeur du Marché français. Auparavant Responsable des Solutions clients pour SCOR Global Life, Barthélemy Philippe prend la direction du Marché français, pour proposer aux assurés, en liaison étroite avec les clients sur ce marché important, des solutions d'assurance pour leur protection et leur sérénité. Il sera rattaché à Pilar Santamaria Cases, Responsable Europe de l'Ouest et Amérique Latine, et sera basé à Paris.

Jean-Philippe Lavergne est promu Directeur Adjoint du Marché français. Jean-Philippe Lavergne soutiendra les équipes de développeurs d'affaires dans la réalisation de la feuille de route ambitieuse prévue pour le Marché français par le nouveau plan stratégique du Groupe. Jean Philippe Lavergne sera rattaché à Barthélemy Philippe et sera basé à Paris.

Olivier Cabrignac est promu Responsable de l'Innovation pour l'Europe de l'Ouest et l'Amérique Latine. Anciennement Directeur Adjoint du Marché français, Olivier Cabrignac assume désormais un rôle centré sur l'innovation tout au long de l'expérience clients sur les marchés France, Espagne, Portugal, Italie et Amérique Latine. Olivier Cabrignac sera rattaché à Pilar Santamaria Cases, et restera basé à Paris.

Brona Magee, Deputy CEO & Responsable Global Markets chez SCOR Global Life, commente : « Le marché français, dans sa diversité, revêt une importance fondamentale pour l'activité de SCOR Global Life. Au fil des ans, nous avons tissé avec nos clients une relation forte et solide reposant sur la confiance mutuelle. Nous avons aujourd'hui l'ambition de continuer à mettre notre capacité d'innovation, nos données et notre expertise au service de leur développement en enrichissant nos propositions d'accompagnement à destination de ce marché important. Alors que nous préparons notre futur plan stratégique, le renforcement des équipes des marchés français et d'Europe de l'Ouest et leur capacité de développer des solutions clients innovantes est essentiel pour répondre à nos ambitions. Ces nominations mettent en évidence la force et la profondeur des talents que nous possédons chez SCOR Global Life. Je tiens également à remercier chaleureusement Gilles Thivant pour les 22 ans qu'il a passés chez SCOR Global Life. »

*

* *

Biographies

Barthélémy Philippe, 38 ans, était auparavant responsable mondial des solutions clients de SCOR Global Life, supervisant les équipes de souscription et de sinistres, de capital-risque vie et santé, et de proposition. Avant cela, il a été directeur général de SCOR Global Life Canada, où il a dirigé le développement des activités et des opérations de 2016 à 2018, et responsable mondial de la stratégie et du développement pour la vie. Avant de rejoindre SCOR, Barthélemy était vice-président d'un fonds mondial de capital-risque, dont il était responsable de la création, de la réalisation et de la gestion d'investissements technologiques aux États-Unis et en Europe. Il a commencé sa carrière en tant que consultant au sein d'un cabinet de stratégie globale, en se concentrant sur les clients d'assurance en Europe. Barthélemy est diplômé de l'Ecole polytechnique et de HEC.

Jean-Philippe Lavergne, 53 ans, est diplômé en Économie Financière de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, de Sciences Po Paris et du CHEA. Il a rejoint SCOR en 1999 en tant que Souscripteur Marché français puis est devenu adjoint du Directeur des Marchés d'Europe du Nord et du Proche-Orient. Depuis 2008, Jean-Philippe est Responsable de l'équipe de souscripteurs du pôle Multicanaux sur le Marché français.

Olivier Cabrignac, 54 ans, est diplômé en Économétrie et Science de Gestion de l'Université Paris-Dauphine et Actuaire Certifié (CNAM) - Data Scientist (IRM) membre de l'institut des Actuaires. Il rejoint SCOR Global Life en 2007 suite à l'acquisition de Converium, en tant que Directeur Adjoint France, Maghreb & Afrique Francophone. Il a exercé auparavant diverses fonctions techniques tant en assurance qu'en réassurance de personnes.