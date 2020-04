SCOR : JPMorgan reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 38 euros sur Scor après l'annonce des résultats du premier trimestre. Le bureau d'études souligne qu'il n'y a pas eu d'impact majeur du Covid-19. Il ajoute que le groupe est en bonne santé pour affronter le futur, sa liquidité et le capital ayant été renforcés. L'analyste juge important de noter que les cours semblent intégrer un impact du Covid-19 sévère et que le message du groupe est plus rassurant que cela.