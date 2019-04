SCOR P&C : volume de primes en hausse de 9,6 % lors des renouvellements au 1er avril

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lors des renouvellements au 1er avril 2019, Scor Global P&C (réassurance dommages) augmente son volume de primes brutes émises de 9,6 %, à taux de change constants, à 548 millions d'euros. Selon le réassureur, cette activité bénéficie de conditions de marché qui globalement s’améliorent et qu'à la suite des évènements de 2018, les traités de réassurance des catastrophes naturelles ont réagi de façon rationnelle.Ainsi, au Japon, ces programmes qui représentent près de 10 % des primes de Scor Global P&C renouvelées en avril, bénéficient de hausses tarifaires proches de 15 %.Conformément aux priorités identifiées dans le plan stratégique "Vision in Action", les États-Unis contribuent significativement à la croissance lors de ces renouvellements.Dans ce contexte, le groupe observe une forte croissance des primes, tant dans le segment des dommages que de la responsabilité civile hors cat. Les primes renouvelées aux États-Unis relatives aux catastrophes naturelles restent stables. En effet, les programmes de réassurance les plus impactés par les événements de 2018 arrivent à échéance en juin et juillet. On observe aussi une amélioration progressive des conditions de marché.Prenant également en compte les autres marchés, dans lesquels les prix restent stables ou en légère baisse (Inde, République de Corée, Amérique Latine, Europe et Moyen-Orient), la hausse tarifaire générale observée sur le portefeuille de Scor Global P&C est de +1,6 %.Au total, les renouvellements d'avril confirment les tendances observées au mois de janvier. Après le renouvellement d'environ 75% du portefeuille d'affaires pour l'année 2019, la croissance annuelle de Scor Global P&C devrait se situer dans le haut de la fourchette de 5% à 8 % des hypothèses du plan "Vision in Action"."Nous abordons les renouvellements de juin et de juillet avec confiance, ce qui permettra de valider les hypothèses de croissance du plan stratégique Vision in Action", a déclaré Jean-Paul Conoscente, Directeur général de Scor Global P&C.