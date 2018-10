SCOR : Résultats des neuf premiers mois de 2018

Communiqué de presse

24 octobre 2018 - N° 25

Résultats des neuf premiers mois de 2018

SCOR enregistre une très solide performance au cours des neuf premiers mois de 2018, avec un résultat net de EUR 342 millions et un résultat net normalisé1 à EUR 405 millions

Les neuf premiers mois de l'année témoignent pleinement de la pertinence de la stratégie de SCOR et de la résilience de son business model : une croissance soutenue des primes dans les zones géographiques et lignes d'affaires choisies par le Groupe ; des résultats techniques excellents, tant en réassurance Vie qu'en réassurance de dommages, aussi bien en Traités qu'en Spécialités ; une amélioration continue du rendement récurrent des actifs; un ratio de coûts stable témoignant de l'efficience des opérations du Groupe ; et une solvabilité élevée, légèrement au-dessus de la zone optimale.



Le résultat net du Groupe atteint EUR 342 millions pour les neuf premiers mois de 2018, se traduisant par un taux de rendement annualisé des capitaux propres (ROE) de 7,6 %. Le résultat net normalisé ressort à EUR 405 millions et le ROE normalisé atteint 8,9 %, supérieur à l'objectif de rentabilité du plan « Vision in Action » [ 2 ] .



Les primes brutes émises s'élèvent à EUR 11 336 millions au cours des neuf premiers mois de 2018, en hausse de 7,4 % à taux de change constants par rapport aux neuf premiers mois de 2017. Cette forte croissance est portée par l'élargissement et l'approfondissement des fonds de commerce des deux divisions du Groupe : les activités Vie et P&C progressent respectivement de 9,2 % et de 5,0 % à taux de change constants.



La rentabilité technique au cours des neuf premiers mois de l'exercice est forte, comme en témoignent (1) le ratio combiné net de 93,6 % de la division P&C, en dépit d'une forte sinistralité liée aux catastrophes naturelles survenues dans différentes régions du monde, (2) la marge technique robuste de la division Vie à 7,0 %, et (3) un rendement des actifs s'établissant à 2,5 % qui bénéficie de l'amélioration continue du rendement récurrent.



Le ratio de solvabilité estimé du Groupe s'élève à 222 % au 30 septembre 2018, légèrement au-dessus de la zone de solvabilité optimale définie dans le plan « Vision in Action » .



Le cash-flow opérationnel net est robuste à EUR 811 millions pour les neuf premiers mois de 2018, résultant des importants flux de trésorerie dégagés par les deux divisions Vie et P&C.



Le ratio d'endettement financier de SCOR ressort à 28,2 % au 30 septembre 2018, provisoirement au-dessus de la limite fixée par le plan « Vision in Action ». En tenant compte du remboursement de la dette de CHF 250 millions prévu en novembre 2018 , le ratio d'endettement financier retraité diminuerait à 26,5 %.



Les capitaux propres s'élèvent à EUR 6 118 millions au 30 septembre 2018, ce qui représente un actif net comptable par action de EUR 32,55 au 30 septembre 2018, contre EUR 32,08 au 30 juin 2018.

Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : « SCOR enregistre une très solide performance au cours des neuf premiers mois de 2018. En excluant l'impact de la réforme fiscale américaine, le Groupe dépasse les objectifs de rentabilité et de solvabilité du plan « Vision in Action », en dépit des nombreuses catastrophes naturelles survenues dans différentes régions du monde au troisième trimestre. Cette performance témoigne de la pertinence de notre stratégie, fondée sur un appétit au risque maîtrisé, une discipline de souscription rigoureuse et une protection du capital efficace. Le Groupe est en excellente forme et en bonne voie pour atteindre les objectifs de « Vision in Action ». »

Principaux chiffres clés du groupe SCOR pour les neuf premiers mois et le troisième trimestre 2018 :

Neuf premiers mois Troisième trimestre en EUR millions (à taux de change courants) 9 mois 2018 9 mois 2017 Variation 3e trimestre 2018 3e trimestre 2017 Variation Primes brutes émises 11 336 11 122 +1,9 % 3 799 3 600 +5,5 % Ratio de coûts du Groupe 5,0 % 4,9 % +0,1 pt 5,0 % 5,0 % +0,0 pt ROE annualisé 7,6 % 0,5 % +7,1 pt 5,4 % -16,2 % +21,6 pt ROE annualisé hors effet de la réforme fiscale aux États-Unis 8,9 % 5,5 % Résultat net* 342 25 n/a 80 -267 n/a Résultat net hors effet de la réforme fiscale aux États-Unis 405 81 Capitaux propres au 30 septembre 6 118 6 025 +1,5 % 6 118 6 025 +1,5%

SCOR Global P&C enregistre une croissance maîtrisée et une rentabilité technique très solide pour les neuf premiers mois de 2018 malgré la sinistralité élevée liée aux catastrophes naturelles au troisième trimestre

Les primes brutes émises de SCOR Global P&C ressortent à EUR 4 593 millions, en hausse de 5,0 % à taux de change constants par rapport aux neuf premiers mois de 2017 (-0,6 % à taux de change courants). Cette croissance provient principalement des États-Unis. À taux de change constants, la croissance des primes pour l'ensemble de l'exercice 2018 devrait se situer entre 5 % et 8 %, comme annoncé lors de la Journée Investisseurs 2018.

Chiffres clés de SCOR Global P&C :

Neuf premiers mois Troisième trimestre en EUR millions (à taux de change courants) 9 mois 2018 9 mois 2017 Variation 3e trimestre 2018 3e trimestre 2017 Variation Primes brutes émises 4 593 4 622 -0,6 % 1 567 1 502 +4,3 % Ratio combiné net* 93,6 % 107,5 % -13,9 pt 98,0 % 136,7 % -38,7 pt

(*) Le calcul du ratio combiné net a été révisé pour tenir compte de certains éléments non techniques peu importants précédemment inclus dans cet indicateur. Compte tenu de leur croissance potentielle, ces éléments ont été éliminés afin d'éviter tout risque de distorsion du ratio combiné à l'avenir.

Le solide ratio combiné net de 93,6 % enregistré pour les neuf premiers mois de 2018 s'explique par :

la très forte sinistralité liée aux catastrophes naturelles de toutes natures survenues dans toutes les régions du monde au troisième trimestre, qui se traduit par un ratio de catastrophes naturelles de 16,5 % pour le troisième trimestre et de 7 % pour les neuf premiers mois de 2018. Les événements du troisième trimestre sont : le typhon Jebi (EUR 105 millions avant impôt), la tempête Florence (EUR 50 millions avant impôt) et le typhon Mangkhut (EUR 22 millions avant impôt) ;

le ratio net attritionnel intégrant les commissions de 79,2 %, qui intègre EUR 60 millions de libération de réserves , pour certaines branches à déroulement long (représentant 1,5 points de ratio combiné). Sur une base normalisée, le ratio net attritionnel intégrant les commissions s'élève donc à 80,7 %. Il s'améliore par rapport aux neuf premiers mois de 2017 (où il s'élevait à 82,2%), grâce à l'évolution positive des branches à déroulement long, de l'activité Garantie décennale et de l'activité de Responsabilité Civile médicale au Royaume-Uni ;

le ratio de coûts de 7,3 %, qui reflète le poids croissant de l'activité d'assurance, ainsi que l'élargissement du périmètre de rétrocession.

Le ratio combiné normalisé net des neuf premiers mois 2018 ressort à 94,1 %, en-dessous de la fourchette de 95 %-96 % du plan « Vision in Action ».

SCOR Global Life enregistre une croissance rentable sur les neuf premiers mois de 2018, tirée par le développement de son fonds de commerce en Asie-Pacifique

SCOR Global Life connaît une forte croissance depuis le 1er janvier 2018, avec EUR 6 743 millions de primes brutes émises, soit une hausse de 9,2 % à taux de change constants par rapport aux neuf premiers mois de 2017 (+3,7 % à taux de change courants). Cette performance s'explique notamment par le développement de l'activité en Asie-Pacifique d'une part, où la division connait une progression de 29 % par an depuis 2016, et dans le domaine des Solutions financières d'autre part, reflet d'une demande soutenue aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique (plus particulièrement au Japon et en Chine).

Chiffres clés de SCOR Global Life :

Neuf premiers mois Troisième trimestre en EUR millions (à taux de change courants) 9 mois 2018 9 mois 2017 Variation 3e trimestre 2018 3e trimestre 2017 Variation Primes brutes émises 6 743 6 500 +3,7 % 2 232 2 098 +6,4 % Marge technique Vie 7,0 % 7,1 % -0,1 pt 7,2 % 7,0 % +0,2 pt

Les primes brutes émises devraient se normaliser au cours de l'exercice 2018, conformément aux hypothèses du plan « Vision in Action ».

Le résultat technique enregistre une forte augmentation de 8,5 % par rapport aux neuf premiers mois de 2017, pour atteindre EUR 462 millions à taux de change constants.

La marge technique, robuste, s'élève à 7,0 % pour les neuf premiers mois de 2018, conformément aux hypothèses du plan « Vision in Action », grâce notamment :

à une performance du portefeuille d'en-cours conforme aux attentes et

à une rentabilité des affaires nouvelles en ligne avec l'objectif de rendement des capitaux propres (ROE) du Groupe.

SCOR Global Investments affiche un rendement de ses actifs de 2,5 % sur les neuf premiers mois de 2018, tiré par l'amélioration continue du rendement récurrent

Le total des placements atteint EUR 27,6 milliards, dont EUR 19,4 milliards d'actifs totaux et EUR 8,2 milliards de fonds déposés chez les cédantes.

Le portefeuille suit l'allocation d'actifs préconisée par le plan « Vision in Action » :

5 % de liquidités ;

49 % d'obligations d'entreprises (niveau stable par rapport au deuxième trimestre 2018) ;

un portefeuille obligataire de très bonne qualité, avec une note de crédit moyenne de A+ et une duration de 4,5 ans.

Chiffres clés de SCOR Global Investments :

Neuf premiers mois Troisième trimestre en EUR millions (à taux de change courants) 9 mois 2018 9 mois 2017 Variation 3e trimestre 2018 3e trimestre 2017 Variation Total des placements 27 638 26 620 +3,8 % 27 638 26 620 +3,8 % dont total des actifs 19 394 18 405 +5,4 % 19 394 18 405 +5,4 % dont total des fonds déposés chez les cédantes et autres dépôts 8 244 8 215 +0,4 % 8 244 8 215 +0,4 % Rendement des placements* 2,1 % 2,3 % -0,2 pt 2,2 % 2,1 % +0,1 pt Rendement des actifs** 2,5 % 2,6 % -0,1 pt 2,5 % 2,3 % +0,2 pt

(*) Annualisé, après prise en compte des intérêts sur les dépôts (à savoir les intérêts sur les fonds déposés chez les cédantes).

(**) Annualisé, sans prise en compte des intérêts sur les dépôts (à savoir les intérêts sur les fonds déposés chez les cédantes).

On estime que le portefeuille d'actifs dégagera EUR 5,5 milliards de cash-flows financiers au cours des 24 prochains mois, ce qui est positif en période de hausse des taux d'intérêt.

Les produits financiers des actifs en portefeuille atteignent EUR 351 millions pour les neuf premiers mois de 2018, ce qui correspond à un rendement des actifs de 2,5 % au cours de la période. Ce rendement est soutenu par l'augmentation continue du rendement récurrent, qui ressort à 2,5 % au troisième trimestre 2018 et à 2,3 % pour les neuf premiers mois de l'exercice.

Le rendement des réinvestissements s'établit à 3.0 % au terme du troisième trimestre 2018.

Dans les conditions de marché actuelles, SCOR Global Investments estime que le rendement annualisé de ses actifs devrait se situer dans le haut de la fourchette de 2,5 %-3,2 % fixée dans le plan « Vision in Action » pour l'exercice 2018 et sur l'ensemble du plan stratégique.

ANNEXE

1 - Chiffres clés du compte de résultat des neuf premiers mois et du troisième trimestre 2018 (en EUR millions, à taux de change courants)

Neuf premiers mois Troisième trimestre en EUR millions (à taux de change courants) 9 mois 2018 9 mois 2017 Variation 3e trimestre 2018 3e trimestre 2017 Variation Primes brutes émises 11 336 11 122 +1,9 % 3 799 3 600 +5,5 % Primes brutes émises P&C 4 593 4 622 -0,6 % 1 567 1 502 +4,3 % Primes brutes émises Vie 6 743 6 500 +3,7 % 2 232 2 098 +6,4 % Produits financiers 425 448 -5,0 % 146 136 +7,7 % Résultat opérationnel 665 97 +585,6 % 157 -365 n/a Résultat net1 342 25 1 268,0 % 80 -267 n/a Bénéfice par action (EUR) 1,81 0,14 1 234,2 % 0,43 -1,43 n/a Cash-flow opérationnel 811 671 +20,9 % 558 343 +62,7 %

1. Résultat net consolidé, part du Groupe.

2 - Principaux ratios du compte de résultat des neuf premiers mois et du troisième trimestre 2018

Neuf premiers mois Troisième trimestre 9 mois 2018 9 mois 2017 Variation 3e trimestre 2018 3e trimestre 2017 Variation Rendement des placements1 2,1 % 2,3 % -0,2 pt 2,2 % 2,1 % +0,1 pt Rendement des actifs1,2 2,5 % 2,6 % -0,1 pt 2,5 % 2,3 % +0,2 pt Ratio combiné net P&C3 93,6 % 107,5 % -13,9 pt 98,0 % 136,7 % -38,7 pt Marge technique Vie 4 7,0 % 7,1 % -0,1 pt 7,2 % 7,0 % +0,2 pt Ratio de coûts du Groupe 5 5,0 % 4,9 % +0,1 pt 5,0 % 5,0 % +0,0 pt Rendement annualisé des capitaux propres (ROE) 7,6 % 0,5 % +7,1 pt 5,4 % -16,2 % +21,6 pt

1. Annualisé ; 2. Hors fonds déposés chez les cédantes ; 3. Le ratio combiné correspond à la somme du total des sinistres, du total des commission et du total des frais de gestion P&C, divisée par les primes nettes acquises de SCOR Global P&C ; 4. La marge technique de SCOR Global Life correspond au résultat technique, divisé par les primes nettes acquises de SCOR Global Life ; 5. Le ratio de coûts correspond au total des frais de gestion divisé par les primes brutes émises.

3 - Chiffres clés du bilan au 30 septembre 2018 (en EUR millions, à taux de change courants)

Au 30 septembre 2018 Au 31 décembre 2017 Variation Total des placements1,2 27 638 27 081 +2,1 % Provisions techniques (brutes) 29 656 29 006 +2,2 % Capitaux propres 6 118 6 225 -1,7 % Actif net comptable par action (EUR) 32,55 33,01 -1,4 % Ration d'endettement 28,2 % 25,7 % +2,5 pt Total des liquidités3 1 204 1 009 +19,3 %

1. Le total des placements comprend les actifs et fonds déposés chez les cédantes et autres dépôts, les coupons courus, les obligations catastrophes, les obligations indexées sur le risque de mortalité, ainsi que les dérivés de change. 2. Hors actifs nets pour le compte d'investisseurs tiers. 3. Inclut la trésorerie et l'équivalent de trésorerie.

4 - Objectifs du plan « Vision in Action »

Objectifs Rentabilité ROE > 800 points de base au-dessus du taux sans risque à cinq ans1 Solvabilité Ratio de solvabilité dans la zone optimale comprise entre 185 % et 220 %

1 Le taux sans risque est calculé sur la base d'une moyenne mobile sur cinq ans des taux sans risque à cinq ans.

5 - Hypothèses du plan « Vision in Action »

Hypothèses P&C Croissance des primes brutes émises 5 % p.a. - 8 % p.a. Ratio combiné 95 % - 96 % Vie Croissance des primes brutes émises 5 % p.a. - 6 % p.a. Marge technique 6.8 % - 7.0 % Investissements Rendement des actifs 2.5 % - 3.2 % Groupe Croissance des primes brutes émises 5 % p.a. - 7 % p.a. Ratio de coûts 4.9 % - 5.1 % Taux d'imposition 22 % - 24 %

Avertissement général

Les chiffres mentionnés dans le présent rapport sont susceptibles, une fois additionnés, de ne pas correspondre parfaitement aux totaux figurant dans les tableaux et dans le corps du texte. Les pourcentages, et les variations en pourcentage, étant calculés sur la base de chiffres complets (décimales incluses), le rapport peut comporter des écarts minimes de totaux et de pourcentage, dus aux arrondis.

Sauf mention contraire, les classements des activités et des positions sur le marché sont de source interne.

Énoncés prévisionnels

Le présent rapport comprend des énoncés et informations prévisionnels relatifs aux objectifs de SCOR, qui concernent en particulier ses projets actuels ou futurs. Ces énoncés sont parfois identifiables par le biais de l'usage de conjugaisons au futur ou au conditionnel, et de verbes tels que « estimer », « croire », « viser », « projeter », « attendre », « aboutir à », ainsi que de l'adverbe « probablement » et autres expressions similaires. Il convient de noter que l'atteinte de ces objectifs et la réalisation des énoncés prévisionnels dépendent de circonstances et de faits qui interviendront à l'avenir. Les énoncés prévisionnels et les informations relatives à des objectifs peuvent pâtir de risques connus ou inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de modifier sensiblement les résultats, performances et réalisations futurs par rapport à ce que SCOR prévoyait ou attendait. Vous trouverez des informations sur les risques et incertitudes susceptibles d'affecter les activités de SCOR dans le Document de référence 2017 déposé le 23 février 2018 auprès de l'Autorité des marchés financiers française (l'AMF) sous la référence D.18-0072 et également disponible sur le site internet de SCOR : www.scor.com.

En outre, ces énoncés prévisionnels ne constituent pas une « prévision du bénéfice » au sens de l'article 2 du Règlement CE 809/2004.

Informations financières

Les informations financières sur le Groupe contenues dans le présent rapport ont été établies sur la base des interprétations et des normes IFRS telles que publiées et validées par l'Union européenne.

Sauf mention contraire, les éléments du bilan et du compte de résultat et les ratios de l'année précédente n'ont pas été reclassés.

Le mode de calcul des ratios financiers (tels que l'actif net comptable par action, le rendement des placements, le rendement des actifs, le ratio de coûts du Groupe, le rendement annualisé des capitaux propres moyens pondérés, le ratio combiné P&C et la marge technique vie) est expliqué en Annexe de la présentation (page 13).

Les résultats financiers du troisième trimestre 2018 présentés ici ont fait l'objet d'une vérification limitée de la part des commissaires aux comptes indépendants de SCOR.

Sauf mention contraire, tous les chiffres sont présentés en euros.

Les montants éventuellement cités relatifs à une période postérieure au 30 septembre 2018 ne doivent pas être interprétés comme des éléments financiers prévisionnels pour la période concernée.

Le ratio de solvabilité estimé du troisième trimestre 2018 tient compte du remboursement de l'émission obligataire arrivé à échéance au deuxième trimestre 2018 (CHF 315 millions de titres subordonnés à durée indéterminée) et a été retraité pour tenir compte du remboursement attendu de l'émission obligataire au quatrième trimestre 2018 (CHF 250 millions de titres subordonnés à durée indéterminée) sous réserve de l'évolution des conditions de marché, suite à l'émission d'USD 625 millions de titres super subordonnés (« RT1 ») le 6 mars 2018, qui permet de préfinancer ces remboursements. Les résultats estimés du Groupe en matière de solvabilité pour le troisième trimestre 2018 ont été calculés sur la base de la structure d'activité existante au 31 décembre 2017 et d'hypothèses fiscales cohérentes avec celles appliquées aux comptes annuels IFRS 2017 du Groupe.



Hors effets liés à la réforme fiscale aux États-Unis (éléments intégralement comptabilisés au deuxième trimestre 2018). SCOR prévoit toujours que la mise en place de la nouvelle structure opérationnelle sera achevée d'ici la fin de l'année, sous réserve des approbations réglementaires usuelles. Voir l'annexe pour les objectifs du plan « Vision in Action ». Voir le communiqué de presse du 10 septembre 2013. Voir le communiqué de presse diffusé le 5 septembre 2018. Le ratio de commissions intègre un effet exceptionnel de 0,4 % lié au barème de commissions variables qui caractérise certains grands contrats en Chine. Cet effet neutralise la diminution des ratios de pertes. Libération de EUR 60 millions de réserves, principalement dans les segments Garantie décennale et Responsabilité civile au Royaume-Uni et en France, ainsi que dans la Responsabilité civile des grands risques industriels. Les neuf premiers mois de 2017 avaient subi un effet négatif de 2,9 % lié à la révision du taux Ogden, en partie compensé par un effet de 1,1 % associé à la libération de réserves. Voir l'annexe E de la présentation des résultats pour le détail du calcul du ratio combiné. Voir l'annexe F de la présentation des résultats du troisième trimestre 2018 pour le détail du calcul de la marge technique Vie. Fonds détenus par les cédantes et autres dépôts. Duration de 4,8 ans pour les actifs en portefeuille (contre 4,9 ans au deuxième trimestre 2018). Les flux financiers susceptibles d'être investis englobent les soldes de trésorerie actuels ainsi que les coupons et remboursements futurs. Ce taux correspond aux taux de réinvestissement marginaux fondés sur l'allocation des classes d'actifs de rendement (à

savoir le portefeuille obligataire, les prêts et l'immobilier) des neuf premiers mois de 2018, conformément aux hypothèses de duration des réinvestissements actuelles et aux écarts de rendement (spreads), taux de change et courbes de rendement au 30 septembre 2018.

