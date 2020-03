Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SG a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter et réduit objectif de cours de 38 euros à 30 euros sur Scor. Le bureau d'études a pris sa décision à la suite de la forte chute de l'action. Il a réduit ses prévisions de bénéfice par action de 1,2% en moyenne entre 2020 et 2022 et son estimation de dividende de 1,8% sur la même période.