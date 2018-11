Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Scor annonce la création de Scor Europe SE, sa nouvelle compagnie d'assurance Dommages de Spécialités pour ses clients présents dans l’Union Européenne. Basée à Paris, cette dernière a obtenu l'approbation de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Cet agrément permet à Scor Europe SE d'exercer au sein de l'Espace Economique Européen (EEE) à compter du 1er janvier 2019.Comme annoncé dès le 6 septembre 2017, ceci permet au groupe de garantir, dans la perspective du Brexit, la continuité des services offerts à ses clients assurés.Scor Europe SE, filiale détenue à 100% par Scor SE, souscrira, à partir du 1er janvier 2019, l'ensemble des affaires, nouvelles et renouvelées, relatives à des risques situés au sein de l'EEE, qui ne pourront plus être acceptées par ScorUK Company Ltd. après la date effective du Brexit.Scor Europe SE reprendra également tous les engagements issus des polices précédemment émises par Scor UK Company Ltd., dans le cas où cette dernière ne pourrait plus les honorer à la suite du Brexit, dont les modalités sont encore incertaines à ce stade."Scor Europe SE bénéficie de la solidité financière du groupe Scor reconnue par les agences de notation financière ", a expliqué le réassureur, en ajoutant que "S&P a notamment attribué à Scor Europe SE la notation AA".Parallèlement à la création de cette nouvelle société au sein de l'EEE, Scor UK Company Ltd. continuera à servir comme auparavant tous ses clients dans le reste du monde.