SCOR : apporte son soutien à la science actuarielle avec l’attribution des prix de l’actuariat dans sept pays en 2018

En 2018, les prix SCOR de l'actuariat ont été décernés dans sept pays : l'Allemagne (5 juin), Singapour (30 juillet), la Suède (12 octobre), l'Espagne (14 novembre), le Royaume-Uni (20 novembre), l'Italie (11 novembre) et la France (13 novembre).

Chaque année depuis 1996, SCOR récompense les meilleurs travaux de recherche dans le domaine de l'actuariat en attribuant des prix dans plusieurs pays à travers le monde. Ces prix ont pour but de promouvoir la science actuarielle, de développer et d'encourager la recherche dans ce domaine et de contribuer à faire progresser la connaissance et la gestion des risques. Les prix de l'actuariat SCOR constituent un gage d'excellence dans le secteur de l'assurance et de la réassurance. En France, le prix SCOR de l'actuariat est financé par la Fondation d'entreprise SCOR pour la Science.

Les jurys des prix SCOR de l'actuariat sont composés de chercheurs et de professionnels de l'assurance, de la réassurance et de la finance mondialement reconnus. Les lauréats sont sélectionnés en fonction de leur maîtrise des concepts actuariels, de la qualité des instruments d'analyse qu'ils utilisent et de l'originalité de leurs travaux en matière d'avancée scientifique et d'application possible aux métiers de la gestion du risque.

Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare :« Depuis plus de vingt ans, les prix SCOR de l'actuariat récompensent chaque année des travaux innovants menés par de jeunes actuaires du monde entier. SCOR est fier de soutenir ainsi de nouvelles réflexions sur l'analyse et la gestion des risques tout en favorisant l'émergence et la reconnaissance de jeunes talents. Ces prix témoignent de l'engagement de long terme de SCOR en faveur de la recherche et s'inscrivent dans le cadre de l'action de la Fondation d'entreprise SCOR pour la Science ».

Présentation des lauréats 2018 des prix SCOR de l'actuariat

Le 5 juin à Berlin, en Allemagne, Frieder Knüpling, Chief Risk Officer de SCOR, a remis les prix de l'actuariat pour l'Allemagne lors du 31ème Congrès international des actuaires (ICA 2018). Les lauréats 2018 sont : Arian Cani de la Faculté des Hautes Études Commerciales de l'Université de Lausanne, pour sa thèse « Reinsurance and dividend problems in insurance » (Les questions de réassurance et de dividende en assurance) ; Markus Binder de l'Université de Regensburg, pour son mémoire « Foundations of modern regression analysis and application to the analysis of telematics data » (Fondements de l'analyse de régression moderne et application à l'analyse de données télématiques) ; et Markus Haas de l'Université d'Ulm, pour son mémoire « Peer-to-Peer Versicherung im Lichte der Verhaltensökonomik - Simulations studie am Beispiel von Friendsurance » (L'assurance Peer-to-Peer à la lumière de l'économie comportementale - Etude de simulation utilisant l'exemple de Friendsurance).

Le 30 juillet à Singapour, Eric Pooi, Managing Director du hub Asie-Pacifique de SCOR, en collaboration avec l'IRFRC (Insurance Risk and Finance Research Centre), a remis le prix pour l'Asie-Pacifique lors de la Conférence annuelle de l'IRFRC 2018. Les lauréats 2018 sont : Martin Eling and Kwangmin Jung, de l'Université de St Gallen, pour leur article « Risk aggregation in non-life insurance : Standard models vs internal models » (Risque d'agrégation en assurance dommage : modèles standards vs. modèles internes).

Le 12 octobre à Stockholm, en Suède, Svein Børre Solvang, directeur général de SCOR Sweden Re, et Malcolm Newman, Managing Director du hub EMEA de SCOR, ont remis le prix de l'actuariat pour la Suède lors de la conférence annuelle de SCOR Sweden Re. Le prix 2018 a été attribué à Masar Al-Mosawi, de Länsförsäkringar, pour son mémoire « An Extension of Generalized Linear Models for Dependent Frequency and Severity » (Une extension des modèles linéaires généralisés lorsque fréquence et sévérité sont interdépendantes).

Le 14 novembre à Madrid, en Espagne, le prix pour la péninsule ibérique a été remis par Miguel Alferieff, CEO de SCOR Global Life pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, et Anne-Marie Cical, Directrice de Marché pour SCOR Global P&C, en collaboration avec les Instituts des actuaires en Espagne et au Portugal. Les lauréats 2018 sont : Inmaculada Peña Sánchez (1er prix) l'Université ICADE, Comillas de Madrid, pour son mémoire « Tarificación de microseguros: una aplicación del modelo Tweedie » (Tarification de la micro-assurance : une application du modèle de Tweedie) et Jorge Segura Gisbert, José Antonio Alvarez Jareño, José Pavía Miralles et Patricia García Torres (2ème prix) de l'Université de Valence pour leur mémoire « Detección del riesgo de fuga de clientes de una entidad aseguradora mediante algoritmos de machine learning » (Détection du risque de déchéance au sein d'une compagnie d'assurance à partir d'algorithmes de machine-learning).

Le 20 novembre à Londres, au Royaume-Uni, Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, et Chris Daykin, ancien chef du Centre d'études actuarielles du gouvernement britannique, ont décerné le prix de l'actuariat pour le Royaume-Uni. Pour P&C, le prix 2018 a été attribué à Peter Watson de la Cass Business School (City University de Londres), pour son mémoire « A graph theoretic approach to the derivation of property loss curves from first principles » (Une application de la théorie des graphes à la construction de courbes de pertes à partir des premiers principes) ; pour Life, le prix 2018 a été attribué à Michael McCrea de Queen's University Belfast, pour son mémoire « A Conceptual Model for Pricing Health and Life Insurance Using Wearable Technology » (Une méthode conceptuelle pour tarifer l'assurance vie et santé utilisant les technologies portables).

Le 11 décembre à Milan, en Italie, Umberto Gavazzi, Deputy CEO de la branche Réassurance de SCOR Global P&C, et Alessandra Zorza, Responsable Souscription pour SCOR Global Life en Italie, ont remis les prix 2018 pour l'Italie. Francesco Della Corte, de l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, et Nicole Sbisà , de l'Università degli Studi di Trieste, ont été récompensés pour leurs thèses respectivement intitulées « Il Life Underwriting Risk e l'utile demografico: un'analisi stocastica comparativa tra i principi local GAAP e la Market Consistent Valuation » (Risque de souscription en assurance vie et gains biométriques : une analyse comparative stochastique entre les normes comptables locales et l'évaluation Market Consistent) et « La valutazione dei contratti assicurativi secondo IFRS 17 e confronto con Solvency II » (L'évaluation des polices d'assurance sous IFRS 17 et comparaison avec Solvabilité 2).

Le 13 décembre à Paris, en France, Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, et Philippe Trainar, Directeur de la Fondation d'entreprise SCOR pour la Science, ont remis les prix 2018 de l'actuariat pour la France, en partenariat avec l'Institut des actuaires. Sarah Kaakai, du CMAP-Ecole polytechnique, a reçu le prix des Jeunes docteurs pour sa thèse intitulée « Nouveaux paradigmes en dynamique de populations hétérogènes : Modélisation trajectorielle, agrégation, et données empiriques ». Le prix des Jeunes actuaires a été remis à Rémi Gauville de l'Euro-Institut d'Actuariat (EURIA) pour son mémoire « Projection du ratio de solvabilité : des méthodes de machine learning pour contourner les contraintes opérationnelles de la méthode des SdS ». Une mention spéciale a été décernée à Isaac Haik de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE) pour son mémoire intitulé « Text mining et reconnaissance d'écriture appliqués à l'assurance ».

Pour consulter l'ensemble des mémoires et des thèses primés, visitez les pages dédiées au soutien du Groupe à la science actuarielle sur notre site : https://www.scor.com/fr/carriere/prix-de-lactuariat/bibliotheque-des-prix.html.