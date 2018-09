SCOR : demande la démission de Thierry Derez (Covéa) de son conseil d'administration

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Conseil d'administration de Scor s'est réuni le 21 septembre 2018 pour examiner la situation de Thierry Derez et lui a demandé de démissionner afin de respecter le règlement intérieur du conseil d'administration. Le réassureur souligne que le PDG de Covéa est « en situation de conflit d'intérêts général avéré vis-à-vis de la société ».Il ajoute que le mode opératoire et les modalités selon lesquels Thierry Derez et Covéa ont préparé, soumis et rendu public la proposition de rapprochement du 24 août dernier ainsi que leurs marques d'intérêts renouvelées ne peuvent qu'être considérés comme hostiles, inamicaux, et perturbent fortement le fonctionnement de la société.Avant de poursuivre : " Les raisons fondamentales, y compris relativement à la valeur intrinsèque et stratégique de Scor, qui avaient conduit le Conseil d'administration du 30 août 2018 à refuser, à l'unanimité, la proposition de Covéa, demeurent pleinement applicables "." Thierry Derez a été informé dès lundi 24 septembre de la décision unanime du Conseil d'administration de SCOR SE ", précise ce dernier.En conséquence, le Conseil d'administration du 21 septembre 2018 a décidé, à l'unanimité, de confirmer à tous égards sa décision du 30 août 2018 de refuser d'engager des discussions avec Covéa.