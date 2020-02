SCOR en 2019 : croissance rentable, forte génération de capital, solvabilité élevée - Un résultat net de EUR 422 millions et un dividende de EUR 1,80 par action

PUBLIÉ À 07h13 CET

SCOR se développe de manière rigoureuse et rentable en 2019 grâce à son portefeuille de risques équilibré entre réassurance vie et réassurance de dommages, et poursuit sa forte création de valeur en réalisant une solide génération de capital. En ligne avec sa politique de gestion du capital et de distribution aux actionnaires, le Groupe propose un dividende de EUR 1,80[1] par action au titre de l'année 2019.

Les primes brutes émises s'élèvent à EUR 16 341 millions en 2019, en hausse de 4,1 % à taux de change constants par rapport à 2018 (+7,1 % à taux de change courants).



Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare :« En 2019 - troisième année consécutive marquée par un nombre élevé de catastrophes naturelles et de sinistres industriels et commerciaux ainsi que par la persistance des taux d'intérêt bas - SCOR démontre une nouvelle fois sa capacité à absorber les chocs. Le Groupe poursuit son développement et sa forte création de valeur, enregistrant une croissance soutenue, une rentabilité en hausse et une solvabilité encore renforcée. Notre politique de rémunération des actionnaires est attractive, avec un dividende proposé de EUR 1,80 par action au titre de l'exercice 2019, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale des actionnaires. Réassureur mondial indépendant de tout premier plan, SCOR est entièrement mobilisé pour atteindre les objectifs de son plan stratégique « Quantum Leap ». »