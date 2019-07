SCOR : en ligne avec ses objectifs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier semestre 2019, le résultat net de Scor a progressé de 9,2% à 286 millions d’euros. Les primes brutes émises – l’équivalent du revenu dans le secteur – ressortent à 8,01 milliards d’euros en hausse de 6,3 % à taux de change courants (+2,6 % à taux de change constants). Dans le détail, les primes brutes émises de la division P&C (réassurance dommages) progressent de 13,9 % à taux de change courants (+10,4 % à taux de change constants), alors que celles de la division Vie affichent une augmentation de 1,2 % à taux de change courants (-2,6 % à taux de change constants)."Ce dernier mouvement s'explique principalement par le renouvellement de certains contrats de Solutions financières en tant que contrats comptabilisés sous forme de commissions (plutôt que sous forme de primes) au premier semestre 2019. Sans la requalification de ces contrats, les primes brutes émises de la division Vie progresseraient de 7,9 % à taux de change courants (+3,8 % à taux de change constants)", a commenté le réassureur.Le rendement annualisé des capitaux propres (ROE) atteint 9,8 %, soit 908 points de base au-dessus du taux sans risque, dépassant ainsi l'objectif de rentabilité de "Vision in Action".S'agissant de la rentabilité technique, le réassureur affiche un ratio combiné net de 93,7 % prévu par le plan "Vision in Action". Le bénéfice technique représente l'excédent des primes acquises, une fois prises en compte les pertes et dépenses engagées pour les contrats. Indicateur de référence en réassurance dommages, plus le ratio combiné est inférieur à 100 et plus l'activité d'assurance est rentable.Scor Global Life affiche un niveau de rentabilité technique élevé et poursuit sa croissance en Amérique du Nord et en Asie. La division enregistre une marge technique solide de 7,2 %.Scor Global Investments, le gestionnaire d'actifs du groupe, a dégagé un rendement des actifs de 2,8 %, soutenu par un taux de rendement récurrent de 2,6 %.Les capitaux propres atteignent 6,1 milliards d'euros au 30 juin 2019, après paiement du dividende pour un montant de 325 millions d'euros.Enfin, le ratio de solvabilité estimé au 30 juin 2019 est ressorti à 212 %, dans la partie haute de la zone optimale de solvabilité de 185 % - 220 % définie dans le plan "Vision in Action".