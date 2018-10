SCOR : est élu « Réassureur de l’année » par Asia Insurance Review

SCOR a été élu « General Reinsurer of the year » (Réassureur de l'année) par la publication Asia Insurance Review lors de la cérémonie des « Asia Insurance Indutry Awards » qui s'est tenue à Singapour le 29 octobre 2018.

Cette distinction prestigieuse témoigne du succès continu de SCOR et de la contribution du Groupe au développement de l'assurance dans la région Asie-Pacifique. Il s'agit d'une reconnaissance de l'ancrage fort et de la présence historique de SCOR dans la région, au travers de son large réseau de bureaux implantés localement et de ses équipes.

Victor Peignet, Directeur général de SCOR Global P&C, déclare : « Être élu Réassureur de l'année par Asia Insurance Review revêt une importance particulière pour nous. Cette distinction prestigieuse apporte une nouvelle reconnaissance de l'excellent travail fourni par nos équipes dans la région, où nous sommes présents depuis près de 50 ans et dans laquelle nous poursuivons notre expansion. Elle constitue également un encouragement fort pour nos ambitions commerciales en Asie-Pacifique, où nous misons sur notre proximité avec les marchés pour développer davantage de produits et de solutions aux côtés de nos clients, tout en nous appuyant sur l'expérience et l'expertise globales du Groupe. »