SCOR : fait de la résistance après ses résultats trimestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Scor (+0,02% à 40,84 euros) échappe de peu à la baisse en dépit de résultats plus faible que prévu au troisième trimestre. Le résultat net du groupe du réassureur est ressorti à 80 millions d’euros contre une perte de 267 millions d’euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel est lui passé de -365 à 157 millions. Ils sont respectivement inférieurs de 24% et 11% au consensus note UBS. Le troisième trimestre 2017 avait marqué par une série exceptionnelle de catastrophes naturelles de grande ampleur, d’où les comptes dans le rouge de Scor.Les primes brutes émises – l'équivalent du revenu dans le secteur - ressortent à 3,8 milliards d'euros, en hausse de 5,5%. Elles ont augmenté de 4,3% à 1,57 milliard d'euros au niveau de la division P&C (réassurance dommages) et de 6,4% à 2,23 milliards d'euros pour la division Vie.S'agissant de la rentabilité technique, le réassureur affiche un ratio combiné net en repli de 38,7 points à 98% pour la division P&C et une marge technique Vie en hausse de 0,2 point à 7,2 %.Le bénéfice technique représente l'excédent des primes acquises, une fois prises en compte les pertes et dépenses engagées pour les contrats. Indicateur de référence en réassurance dommages, plus le ratio combiné est inférieur à 100 et plus l'activité d'assurance est rentable.Scor Global Investments, le gestionnaire d'actifs du groupe, a dégagé un rendement des actifs de 2,5 % au troisième trimestre, en progression de 0,2 point.Le ratio de solvabilité estimé est ressorti à 222% à fin septembre 2018. Il dépasse ainsi légèrement la zone de solvabilité optimale de 185% - 220% définie dans le plan "Vision in Action"." Le Groupe est en excellente forme et en bonne voie pour atteindre les objectifs de Vision in Action ", a commenté Denis Kessler, Président-Directeur général de Scor.Sur la durée restante du plan à un taux de rendement des capitaux propres (ROE) attractif, supérieur à 800 points de base au-dessus du taux sans risque à 5 ans au cours du cycle.Dans le détail, Scor Global P&C a retenu comme hypothèses une croissance annuelle comprise entre 5 % et 8 % et un ratio combiné net compris entre 95 % et 96 %.De son côté, Scor Global Life table sur une croissance annuelle de ses primes pouvant aller jusqu`à 6 % et sur une marge technique de l`ordre de 6,8 % à 7 %.Sur la base des conditions de marché actuelles, Scor Global Investments prévoit un rendement annualisé moyen des actifs situé dans la partie supérieure de la fourchette de 2,5 % à 3,2 %.