SCOR : forte hausse du bénéfice net 2019 en dépit de nombreuses catastrophes naturelles

Scor a dévoilé un résultat net part du groupe de 422 millions d’euros, en augmentation de 31,1%. Les primes brutes émises, qui sont l’équivalent des revenus pour le secteur, ont augmenté de 7,1% à 16,341 milliards d’euros. Ils sont en hausse de 4,1 % à taux de change constants. Dans le cadre du plan stratégique, " Quantum Leap ", le réassureur vise une progression des primes situées entre 4% et 7% par an.Dans le détail, Scor Global P&C (réassurance dommages) affiche un ratio combiné net de 99% contre 99,4% en 2018. Sous 100%, l'activité est rentable. Et plus le ratio est faible, plus elle l'est.Cette division a été pénalisée par un nombre élevé de catastrophes naturelles, les typhons Hagibis (227 millions net de rétrocessions et avant impôts) et Faxai (156 millions net de rétrocessions et avant impôts) au Japon, l'ouragan Dorian (EUR 90 millions net de rétrocessions et avant impôts).Dans ce contexte difficile, le groupe a procédé à des libérations de réserves à hauteur de 110 millions (avant impôts) contre 100 millions d'euros en 2018.Le ratio combiné net normalisé est ressorti à 96,1 %, légèrement au-dessus de la fourchette de 95 % à 96 % prévue par le plan " Quantum Leap " en raison du niveau élevé de sinistres industriels et commerciaux.Scor Global Life (réassurance vie) affiche une marge technique de 7,5%, en amélioration de 0,5 point. Elle est conforme aux hypothèses du plan stratégique, d'une marge entre 7,2% et 7,4%.Sa branche de gestion d'actifs, Scor Global Investments poursuit une stratégie de gestion d'actifs prudente et dégage un rendement des actifs de 3% en 2019, bénéficiant notamment de la réalisation de plus-values. Il s'élevait à 2,8% en 2018. Le réassureur vise un rendement entre 2,4% et 2,9% dans le cadre du plan stratégique.Le ratio de solvabilité estimé du groupe ressort à 226 % au 31 décembre 2019, au-dessus de la zone de solvabilité optimale de 185% - 220% définie dans le plan " Quantum Leap ". " Ce niveau de solvabilité élevé s'explique à la fois par une forte génération de capital et par une gestion du capital efficace ", a précisé le réassureur.Ce dernier proposera le versement d'un dividende de 1,80 euro par action au titre de 2019.