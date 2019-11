SCOR : investit dans BioSerenity

SCOR Global Life a réalisé un investissement stratégique dans BioSerenity, une entreprise française qui offre des solutions de santé visant à optimiser le parcours de soins de patients atteints de certaines maladies chroniques. BioSerenity conçoit des objets connectés, réalise des diagnostics médicaux complets et permet le suivi des patients dans les établissements de santé 24h sur 24, 7 jours sur 7.

Ce partenariat témoigne de l'ambition de SCOR Global Life de rendre l'assurance Vie plus accessible et attractive, en simplifiant le processus de souscription médicale et en aidant les assurés à vivre plus longtemps et en meilleure santé. SCOR envisage de proposer l'utilisation à domicile des appareils BioSerenity pour la souscription médicale des assurés et pour le suivi et le contrôle de leur état de santé.

Pour mener à bien sa mission de « mettre à disposition des médecins et des patients des soins continus, 24h/24 et 7j/7 », BioSerenity a construit une offre intégrée en matière de diagnostic et de suivi. Grâce à des instruments originaux et des équipes d'experts en matière de technologie et de santé, BioSerenity permet aux patients et aux médecins de suivre en continu et à distance des signaux électrophysiologiques dans les domaines de la cardiologie, de la neurologie et des troubles du sommeil. Avec son cloud de données et ses algorithmes avancés, BioSerenity facilite le traitement et l'analyse des données de santé.

Brona Magee, Directrice Général Adjointe de SCOR Global Life, déclare : « Cet investissement stratégique dans BioSerenity s'inscrit dans nos efforts pour rendre la souscription d'assurance plus simple et moins « invasive » pour le consommateur, en lui permettant de souscrire un contrat directement à son domicile. BioSerenity nous offre aussi la possibilité de développer des produits d'assurance plus abordables et plus inclusifs et de permettre aux assurés de gérer leur état de santé, grâce au suivi permanent permis pas les capteurs connectés. Dans le cadre du plan stratégique « Quantum Leap », SCOR Global Life souhaite davantage s'appuyer sur les données pour aider ses clients assureurs à placer leurs assurés au centre de l'expérience client d'assurance vie. Nous aidons activement nos clients assureurs à élaborer des produits d'assurance faciles d'accès et à améliorer l'état de santé de leurs assurés. »