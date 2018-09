SCOR : l'offre de Covéa ne reflète ni sa valeur intrinsèque, ni sa valeur stratégique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le 30 août 2018, le Conseil d'administration de Scor a examiné en détail les termes et conditions de la proposition " non sollicitée " de Covéa et a conclu qu'elle était fondamentalement incompatible avec sa stratégie d'indépendance, qui est un facteur clé de son développement, qu'elle remettrait en cause son projet industriel fortement créateur de valeur et qu'elle ne reflète ni sa valeur intrinsèque, ni sa valeur stratégique. Ce projet suscite l'opposition unanime du Comité exécutif du réassureur, précise ce dernier." Dans ces conditions, tout projet d'offre publique serait réputé hostile", prévient Scor.Le Conseil d'administration de Scor a voté à l'unanimité le refus d'engager des discussions avec Covéa et réaffirmé sa totale confiance dans la direction pour continuer à créer de la valeur.Le réassureur a pris acte de la décision de Covéa de retirer sa proposition sur un éventuel rapprochement.