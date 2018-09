SCOR : nouvelle structure organisationnelle pour l'activité de réassurance dommages

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

À l'occasion de la Journée investisseurs de ce jour, Scor Global P&C a annoncé la mise en place une nouvelle structure organisationnelle centrée sur trois pôles métiers - Reinsurance, Specialty Insurance et P&C Partners - ainsi que les fonctions transversales. Ainsi, Jean-Paul Conoscente et Umberto Gavazzi sont respectivement nommés Chief Executive Officer (CEO) et Deputy CEO de la branche Réassurance, qui est le coeur de métier de Scor Global P&C.Sylvie Van Viet est promue CEO de la nouvelle division P&C Partners. Vincent Foucart et Adrian Jones occuperont les fonctions de Deputy CEO de P&C Partners, en charge, respectivement, de Alternative Solutions & Technical Development et P&C Ventures & Strategic Partnerships.Laurent Rousseau est, lui, promu CEO de la division Specialty Insurance, ce qui s'ajoute à ses fonctions de Deputy CEO de Scor Global P&C et de membre du comité exécutif du groupe.