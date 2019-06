SCOR : place avec succès une nouvelle obligation catastrophe, Atlas Capital UK 2019, d'un montant de USD 250 millions

La période couverte par Atlas Capital UK 2019 s'étend contre les risques à intervenir du 1er juin 2019 au 31 mai 2023. Cette opération a reçu l'agrément de l'Autorité de régulation prudentielle britannique (PRA) et des autorités réglementaires britanniques.

Le prix de l'obligation catastrophe a été fixé le 24 mai 2019, et son placement clôturé le 31 mai 2019. GC Securities est intervenu en qualité de Sole Structuring Agent (Agent de structuration unique) et GC Securities et Aon sont intervenus en qualité de Joint Bookrunners (Teneurs de livre) de l'opération. Clifford Chance a été le conseil juridique de SCOR.

La politique de protection du capital (« capital shield policy ») constitue l'un des axes stratégiques du groupe SCOR, qui recourt régulièrement aux instruments offerts par les marchés financiers, avec 16 opérations de cette nature réalisées depuis 1999 (obligations catastrophes, sidecars, obligations couvrant le risque de mortalité extrême, et un dispositif innovant de capital contingent).

Jean-Paul Conoscente, CEO de SCOR Global P&C, a déclaré : « Après avoir été le premier à émettre, en 2018[1], une obligation catastrophe sous le régime ILS britannique, et dans le cadre de sa politique de diversification des instruments de protection du capital, SCOR choisit à nouveau Londres pour émettre Atlas Capital UK 2019. La forte demande des investisseurs a permis de revoir à la hausse la taille de l'émission, et ce dans un contexte de marché peu favorable, témoignant ainsi de la qualité et de la réputation de SCOR en tant qu'émetteur innovant et de long terme. Au nom de toutes les équipes SCOR impliquées dans cette émission, je tiens à remercier l'Autorité de régulation prudentielle ainsi que les autorités réglementaires britanniques pour la rapidité et l'efficacité avec lesquelles elles ont revu et approuvé cette transaction.»