SCOR : place une obligation catastrophe

Scor a placé avec une nouvelle obligation catastrophe (cat bond), Atlas Capital Reinsurance 2020 DAC. La société précise que cela lui fournit une couverture pluriannuelle de 200 millions de dollars contre les risques d'ouragans aux États-Unis et de tremblements de terre aux États-Unis et au Canada. Elle ajoute que la période de risque couverte par Atlas Capital Reinsurance 2020 DAC s'étend du 30 avril 2020 au 31 mai 2024. Le groupe précise que cette émission a reçu l'agrément de la Banque Centrale d'Irlande (CBI) et des autorités réglementaires irlandaises.Le prix de l'obligation catastrophe a été fixé le 22 avril 2020, et son placement clôturé le 29 avril 2020. Atlas Capital Reinsurance 2020 DAC est la toute première obligation catastrophe à déclenchement indiciel approuvée en Irlande sous le régime Solvabilité II." Le très bon accueil qu'ont réservé les investisseurs à cette émission nous a permis de revoir à la hausse la taille de celle-ci. Ceci témoigne de l'excellente réputation de Scor en tant qu'émetteur fréquent et innovant sur le marché des ILS " a déclaré Jean-Paul Conoscente, directeur général de Scor Global P&C.