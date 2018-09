SCOR : prépare l’avenir et renforce son capital humain

Brona Magee est nommée Directrice générale adjointe (Deputy CEO) de SCOR Global Life et rejoint le Comité exécutif de SCOR.

Brona Magee est promue Deputy CEO de SCOR Global Life et rejoint le Comité exécutif de SCOR, avec effet au 5 septembre 2018. Elle est actuellement Head of Client Solutions chez SCOR Global Life et membre de l'équipe de direction générale de SCOR Global Life. Elle remplace Simon Pearson, qui prend sa retraite de façon anticipée afin de se consacrer à des projets personnels. A compter du 5 septembre et jusqu'à fin 2018, Simon Pearson occupera les fonctions de Senior Advisor auprès du CEO de SCOR Global Life afin d'assurer une transition dans la continuité auprès de Brona Magee.

Simon Pearson était Deputy CEO de SCOR Global Life depuis 2014. Il avait en outre été nommé au poste de Head of Global Markets en novembre 2017 et il était membre de l'équipe de direction générale de SCOR Global Life depuis 2006.

Dans ses nouvelles fonctions, Brona Magee sera responsable des Global Markets, chargée de superviser la mise en œuvre de la stratégie de SCOR Global Life à travers le monde. Elle conservera en outre la responsabilité des Client Solutions, veillant à la mise à disposition des solutions innovantes pour les clients de SCOR Global Life. Elle continuera de travailler à Dublin.

Dans le cadre de la nouvelle organisation annoncée à l'occasion de la Journée investisseurs, Sylvie Van Viet, Jean-Paul Conoscente, Umberto Gavazzi, Laurent Rousseau, Vincent Foucart et Adrian Jones se voient confier de nouvelles fonctions au sein de SCOR Global P&C.

À l'occasion de la Journée investisseurs du 5 septembre 2018, SCOR Global P&C a annoncé la mise en place d'une nouvelle structure organisationnelle centrée sur trois pôles métiers - Reinsurance, Specialty Insurance et P&C Partners - ainsi que les fonctions transversales.

Jean-Paul Conoscente et Umberto Gavazzi sont respectivement nommés Chief Executive Officer (CEO) et Deputy CEO de la branche Réassurance, qui est le cœur de métier de SCOR Global P&C.

Sylvie Van Viet est promue CEO de la nouvelle division P&C Partners. Vincent Foucart et Adrian Jones occuperont les fonctions de Deputy CEO de P&C Partners, en charge, respectivement, de Alternative Solutions & Technical Development et P&C Ventures & Strategic Partnerships.

Laurent Rousseau, est promu CEO de la division Specialty Insurance, ce qui s'ajoute à ses fonctions de Deputy CEO de SCOR Global P&C et de membre du Comité exécutif du Groupe.

SCOR renforce sa gouvernance Groupe avec la nomination de Xavier Savigny au poste de Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation du Groupe, et de Michael Nguyen comme Group Head of Operations Strategy & Project Office.

Xavier Savigny apporte à SCOR la richesse de son expérience - acquise au cours de sa carrière aux Etats-Unis et en Europe - et partage avec le Groupe la conviction profonde que le capital humain constitue un facteur-clé essentiel de la réussite sur le long-terme. En tant que Directeur des Ressources Humaines du Groupe, il sera chargé de mettre en œuvre des politiques RH reflétant l'évolution des Ressources humaines comme fonction stratégique.

Dans son rôle de Directeur Groupe de la Transformation, il s'attachera à renforcer l'efficience opérationnelle du Groupe, notamment en termes de design organisationnel.

Xavier Savigny est rattaché à Romain Launay, Group Chief Operating Officer. Il travaille à Paris.

Michael Nguyen est nommé Group Head of Operations Strategy and Project Office, rattaché à Romain Launay, Group Chief Operating Officer. Il travaille à Paris.

Dans ses fonctions de Group Head of Operations Strategy and Project Office, Michael Nguyen définira la stratégie opérationnelle de SCOR depuis la planification jusqu'à l'exécution. Il a en outre la charge de diriger le Group Project Office, dont la mission est de gérer le portefeuille des projets stratégiques du Groupe et d'apporter une capacité de gestion de projets et de consulting interne.

Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : « Je souhaite tout d'abord remercier sincèrement Simon Pearson pour avoir contribué de façon significative au développement de SCOR Global Life depuis qu'il a rejoint le Groupe en 2006 et pour son rôle important au sein du Comité Exécutif de SCOR depuis 2014. Je suis ravi que Brona Magee assume des fonctions de direction au poste de Deputy CEO de SCOR Global Life et rejoigne le Comité exécutif du Groupe ; elle jouera un rôle déterminant dans la poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique « Vision in Action ». L'ensemble des nominations annoncées aujourd'hui mettent en évidence la profondeur et la richesse des compétences internes de SCOR et démontrent notre engagement à offrir à nos employés des opportunités de croissance et de développement. Ces nominations reflètent l'attachement de SCOR pour le capital humain, que Xavier Savigny contribuera à développer. »

Biographies

Jean-Paul Conoscente, 52 ans, de nationalité américaine et française, est diplômé de l'université de Californie à Berkeley (master en ingénierie des structures) et de l'Ecole des travaux publics à Paris (diplôme d'ingénieur en génie civil). Il débute sa carrière en Californie dans le domaine de l'ingénierie des tremblements de terre, puis intègre la société de modélisation des catastrophes naturelles EQECAT en tant que Directeur Européen. Il occupe plusieurs postes à responsabilités chez AON Benfield comme courtier de réassurance à Londres et Paris, puis chez AXA Re à Paris comme Directeur Global de la branche Dommages. En 2008, il rejoint SCOR à New York comme Chief Underwriting Officer chez SCOR Global P&C pour la zone Amériques, où il contribue à la réorganisation de l'équipe et du portefeuille de SCOR aux Amériques. Le 1er janvier 2016, il est nommé CEO de l'ensemble des filiales américaines P&C de SCOR.

Vincent Foucart, 39 ans, de nationalité française, est diplômé de l'École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA), d'HEC (Ecole des Hautes Études Commerciales) (EMBA), et du Centre des Hautes Études de l'Assurance (CHEA). Il est également analyste financier (CFA) et actuaire. Il débute sa carrière à la Société Générale en Asie puis rejoint, en 2001, le groupe Allianz comme responsable des Relations Investisseurs puis Directeur de cabinet du Président des AGF et, à partir de 2006, responsable de la division des investissements long terme. En 2007, il prend la direction de la société de gestion d'actifs Tocqueville Finance. En 2009, il rejoint le groupe SCOR en qualité de Directeur de cabinet du Président Directeur-Général avant de prendre les fonctions de Secrétaire Général du Groupe. Il développe, en parallèle, l'offre ILS de SCOR depuis 2011 et devient en 2014 Chief Underwriting Officer de SCOR Global P&C Alternative Solutions.

Umberto Gavazzi,59 ans, de nationalité italienne, est diplômé en systèmes d'information de l'université Polytechnique de Milan, avec une spécialisation en gestion des entreprises, et est titulaire d'un MBA (International Executive Programme) de l'INSEAD (Fontainebleau). Il a plus de trente ans d'expérience dans le secteur de l'assurance et de la réassurance. Il débute sa carrière en 1984 d'abord comme courtier puis comme souscripteur Dommages dans une compagnie d'assurance. Il rejoint la réassurance en 1987 et le groupe SCOR en 1988 où, en tant que souscripteur Traités, il est responsable de différents marchés européens. En 1993, il rejoint SCOR Canada à Toronto, où il occupe différentes fonctions Groupe et est chargé du développement commercial. En 1995, il rejoint le siège parisien de SCOR comme contrôleur financier du Groupe. En 1998, il devient CEO de la filiale milanaise de SCOR. Depuis 2005, il est responsable de la zone EMEA au sein de la division Traités de SCOR Global P&C et, en 2015, il est nommé Worldwide Chief Underwriting Officer Traités.

Adrian Jones,38 ans, de nationalité américaine, est diplômé des universités de Columbia (MBA) et de Wharton (BSEc). Il commence sa carrière dans le secteur des Assurances chez Bain & Company, où il travaille pendant neuf ans comme consultant, aux États-Unis et en Europe. De 2010 à 2016, il occupe les fonctions de Head of Strategy chez RenaissanceRe Holdings Ltd aux Bermudes. Au poste de Head of Strategy & Development chez SCOR Global P&C depuis 2016, il fonde SCOR P&C Ventures et est responsable de P&C InsurTech. Il est membre du Conseil d'administration de States Title, Inc.

Brona Magee, 43 ans, de nationalité irlandaise, est titulaire d'un diplôme en actuariat et en finance de l'université de Dublin. Elle a travaillé au sein de Transamerica International Reinsurance Ireland de 2006 à 2011, année durant laquelle SCOR a acquis la société. Elle a occupé la fonction de Directrice financière de SCOR Global Life Réassurance Irlande de 2001 à 2013. En 2013, elle s'installe aux États-Unis, pour prendre le poste de Directrice financière des Amériques au sein de SCOR Global Life, avant d'être nommée Deputy Chief Executive Officer des Amériques en 2015. En février 2017, elle rentre à Dublin où elle devient Chief Actuary au sein de SCOR Global Life. Elle est nommée Head of Client Solutions et membre de l'équipe de direction générale de SCOR Global Life en novembre 2017. Brona Magee est membre de l'institut irlandais des actuaires.

Michael Nguyen, 40 ans, de nationalité française, est diplômé des Mines ParisTech et d'HEC (Ecole des hautes Etudes Commerciales), et titulaire d'un MBA de l'INSEAD. Il a débuté sa carrière en 2002 dans la stratégie d'entreprises et les fusions-acquisitions au sein du groupe Airbus. À partir de 2005, il occupe divers postes de direction dans le domaine du numérique et des technologies pour de grands groupes internationaux, tels que Bouygues et AXA. Il rejoint SCOR en 2016 à la tête du département Management and Control.

Laurent Rousseau, 39 ans, de nationalité française, est diplômé d'HEC (Ecole des Hautes Études Commerciales). Il débute sa carrière en 2001 comme analyste financier spécialisé sur le secteur assurance et réassurance chez Credit Suisse First Boston à Londres. En 2005, il rejoint J.P. Morgan au sein de l'équipe assurance, menant des opérations de fusions-acquisitions, levée de capitaux et restructuration en Europe. Il rejoint SCOR en 2010 en tant que Conseiller du Président Directeur Général puis devient Directeur de la stratégie de SCOR Global P&C en 2012. En juillet 2015, Laurent devient Chief Underwriting Officer de SCOR Global P&C pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. En avril 2018, il est nommé Directeur Général Adjoint de SCOR Global P&C et membre du Comité Exécutif du Groupe.

Xavier Savigny, 48 ans, de nationalité française, est ingénieur en génie chimique de l'Université de Compiègne (France) et diplômé de l'ESSEC (France). Il débute sa carrière chez Otis en France, où il occupe divers postes de responsabilité croissante dans le domaine des ressources humaines, jusqu'à la direction mondiale de la rémunération et des avantages sociaux. En 2001, il rejoint Otis en tant que directeur de la rémunération et des avantages sociaux. En 2003, il est promu au poste de directeur des ressources humaines pour l'Europe du Nord, ses responsabilités s'étendant ensuite à l'Europe de l'Est en 2004 et à l'Afrique en 2009. En 2010, il est nommé vice-président des ressources humaines aux États-Unis. En 2012, il rejoint Bureau Veritas en tant que vice-président des ressources humaines pour la zone Europe du Sud de la division Industrie et installations, avant de devenir Executive Vice President en charge des ressources humaines du Groupe en 2014.

Sylvie Van Viet, 57 ans, de nationalité française, est diplômée en droit privé et titulaire d'un DESS Assurances. Elle rejoint SCOR en 1997 et dirige le département Rétrocession et contrôle des accumulations, avant de devenir Directrice adjointe Europe en 2004. En 2005, elle prend la tête de la Direction technique souscription. Depuis 2012, elle occupe les fonctions de Directrice Technique Souscription de SCOR Global P&C.