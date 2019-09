SCOR présente un plan stratégique (Quantum Leap) dans la continuité du précédent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au cours de sa journée investisseurs annuelle organisée à Paris, Scor présente son nouveau plan stratégique, "Quantum Leap". Le réassureur poursuit une croissance soutenue, de l’ordre de 4 à 7 % par an.Scor Global P&C (réassurance dommages) dispose de tous les atouts nécessaires pour poursuivre une croissance annuelle durable des primes brutes émises, comprise entre 4 % et 8 % au cours du plan, avec une valeur du New Business (affaires nouvelles) progressant de 6 % à 9 % par an sur la période.La division Non-Vie (P&C) prévoit un ratio combiné net entre 95 % et 96 % au cours du plan.Scor Global Life (réassurance vie) va privilégier la création de valeur à long terme pour l'ensemble des parties prenantes. Elle table sur une croissance annuelle de la valeur du New Business (affaires nouvelles) de l'ordre de 6 % à 9 % avec une marge technique pérenne de 7,2 % à 7,4 %, projetant une augmentation des primes brutes émises d'environ 3 % à 6 % par an.Scor Global Investments s'engage comme un investisseur responsable, pour une meilleure gestion des risques et une rentabilité accrue sur le long terme. Il prévoit un rendement annualisé moyen des actifs compris entre 2,4 % et 2,9 % sur la durée du plan. Il se fixe par ailleurs des objectifs de rentabilité et de solvabilité qui "sont ambitieux dans le contexte financier et économique actuel, objectifs qui revêtent une égale importance".Dans son ensemble , le groupe cible un rendement des capitaux propres élevé, au-delà de 800 points de base au-dessus du taux sans risque à 5 ans au cours du cycle, et un ratio de solvabilité optimal compris entre 185 % et 220 %."Quantum Leap" implique de la part de Scor un investissement de 250 millions d'euros pour sa mise en oeuvre. La société souhaite se transformer en profondeur, accélérant le recours aux nouvelles technologies, pour innover, élargir son offre de produits et de services, augmenter son efficience, au bénéfice de ses clients de par le monde.