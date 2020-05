SCOR rejoint la « Net-Zero Asset Owner Alliance »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SCOR renforce sa démarche durable en faveur d’une économie bas-carbone au sein de son portefeuille d’investissement et rejoint la « Net-Zero Asset Owner Alliance » le 27 mai 2020. Cette dernière est une initiative internationale rassemblant des investisseurs ayant pris l'engagement d'assurer la transition de leur portefeuille d'investissement vers la neutralité carbone d'ici 2050. L'Alliance fonde son action sur une volonté de mise en œuvre de l'Accord de Paris, qui a pour objectif principal de limiter la hausse de la température moyenne globale à 1,5°C.Le réassureur accélère son désengagement du charbon à l'actif, en abaissant le seuil d'exclusion des entreprises dont le chiffre d'affaires est lié au charbon thermique. Après avoir cédé les titres des entreprises dont plus de 30% du chiffre d'affaires provient du charbon, Scor réduit désormais ce seuil à 10%. Ainsi, le groupe s'engage à désinvestir des entreprises dont le chiffre d'affaires lié au charbon thermique représente plus de 10% du chiffre d'affaires total et des producteurs d'énergie dont la part du charbon dans la production totale d'électricité dépasse 10%. Ceci s'applique à toutes les classes d'actifs du portefeuille d'investissement de Scor.A plus long terme, le groupe vise une sortie totale des investissements dans les entreprises dont une partie du chiffre d'affaires provient du charbon thermique, d'ici 2030 dans les pays de l'OCDE et de l'UE, et d'ici 2040 dans le reste du monde.En outre, Scor s'engage à ne pas investir dans les entreprises développant de nouveaux projets liés au charbon (mines, usines, centrales ou infrastructures).Ces mesures sont conformes à l'engagement pris par le groupe dans le cadre de son plan stratégique " Quantum Leap " d'atteindre la neutralité carbone de son portefeuille d'investissement d'ici 2050.