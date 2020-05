SCOR : soutenu par le retour des spéculations sur un rapprochement avec Covéa

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Scor (-4,05% à 23,64 euros) affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120, les spéculations sur un rapprochement avec Covéa s'étant réveillées. Le groupe d'assurances mutualiste français, qui rassemble GMF, MAAF et MMA, a renoncé à racheter réassureur PartnerRe pour 9 milliards de dollars." Au vu des conditions actuelles sans précédent et des importantes incertitudes pesant sur les perspectives économiques mondiales, Covéa a indiqué à Exor que le contexte ne permet pas de réaliser le projet d'acquisition de Partner Re selon les termes initialement envisagés ".C'est ce qu'a indiqué Covéa mardi soir dans un communiqué laconique. En mars dernier, le groupe français avait annoncé un protocole d'accord prévoyant la cession par Exor, la holding financière de la famille Agnelli, du réassureur PartnerRe.Cette acquisition aurait permis à Covéa de se diversifier en réduisant sa dépendance à l'assurance dommages en France et en se renforçant dans le secteur rentable de la réassurance et à l'international.L'annonce en mars de Covéa avait réduit la dimension spéculative du dossier Scor car elle rendait encore moins probable une nouvelle tentative de Covéa pour racheter du réassureur français, dont il est le principal actionnaire avec 8,43% du capital.Il avait tenté sans succès de s'en emparer en 2018, mais ce projet avait rencontrer l'opposition hostile de la cible.L'affrontement se poursuit toujours en justice. Une tentative de règlement de leurs différents sous la houlette de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution a en effet échoué en juin 2019.