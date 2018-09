Scor : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'agence A.M. Best a informé Scor de sa décision de confirmer la note de solidité financière du groupe à " A+ (Supérieure) ", ainsi que la note de crédit émetteur du groupe à "aa-". Selon l'agence de notation, cette décision reflète : "la qualité du bilan de Scor, jugée très élevée, ainsi qu'une performance opérationnelle élevée, un fonds de commerce très profond et un risk management de très haut niveau."A.M. Best ajoute que "la qualité du bilan de Scor est démontrée par une solvabilité à fin 2017 qui se situe au niveau le plus élevé, mesurée par le ratio de capitalisation 'Best's Capital Adequacy Ratio' ".A.M. Best s'attend à ce que "la solvabilité se maintienne à l'avenir au niveau le plus élevé, avec un faible degré de volatilité, compte tenu de l'appétit au risque prudent de Scor et d'un programme de rétrocession très complet destiné à protéger son capital."L'agence conclut que "Scor est un réassureur global de tout premier plan, qui bénéficie d'une excellente diversification en termes de lignes de produits et de géographies. La grande qualité du fonds de commerce global du groupe, sa capacité à nouer des relations commerciales de long terme, et son expertise technique permettent à SCOR de gérer efficacement les cycles de marché de la réassurance aux niveaux local et global."