Scor : Covéa joue l'apaisement, mais reste intéressé

L'assureur mutualiste Covéa, premier actionnaire et candidat à une OPA amicale sur Scor dont ce dernier ne veut pas entendre parler, réaffirme son intérêt pour une telle opération. Par souci d'apaisement, Covéa indique qu'il entend respecter les engagements pris en 2016 et son patron, Thierry Derez, se met 'en retrait' du conseil d'administration de Scor.



Covéa rappelle qu'il est présent au tour de table de Scor, mais aussi à son conseil d'administration, depuis 2003. Depuis avril 2013, c'est son PDG, Thierry Derez, qui représente Covéa au conseil de Scor. Fin août, la proposition d'OPA de Covéa à 43 euros par action a été rejetée par Scor, à la suite de quoi le mutualiste a retiré son offre. 'Covéa regrette l'absence de toute discussion avec Scor et les attaques dont il est l'objet', indique-t-il ce matin.



Mais Covéa reste ouvert à une discussion amicale en vue d'un rapprochement avec Scor, confirme-t-il. Dans ce cadre, Covéa souhaite toujours que le management de Scor jouisse d'une 'large autonomie', que le réassureur reste coté en Bourse et soit doté d'un 'large flottant'.



Le mutualiste ajoute : 'Covéa rappelle qu'il s'est engagé le 8 avril 2016 à ne pas accroître sa participation au-delà du seuil de 10% du capital de Scor pour une durée de 3 ans, sauf fin anticipée en cas d'évolution significative de la stratégie ou de la structure actionnariale de Scor, susceptible de porter préjudice aux intérêts de Covéa'.



Répondant aux informations de presse suggérant le contraire, Covéa affirme qu'il entend 'respecter pleinement cet engagement' tant qu'il est en vigueur. Soit, peut-on comprendre, jusqu'au 8 avril 2019.



En attendant, et dans un souci d'apaisement, Thierry Derez se met en retrait du conseil d'administration de Scor jusqu'à la prochaine assemblée générale (AG), en 2019. Pour mémoire, l'AG de Scor s'est tenue cette année le 26 avril.



