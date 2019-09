Scor : Deux contributions fondamentales à l'économie du risque ont été primées lors du dernier séminaire de l'EGRIE

le Prix SCOR-Geneva Risk and Insurance Review du meilleur article paru dans la Geneva Risk and Insurance Review (SCOR-Geneva Risk and Insurance Review Best Paper Award) a été attribué à Miles Kimball de l'université de Colorado et Christian Gollier de la Toulouse School of Economics pour leur article conjoint 'New methods in the classical economics of uncertainty: Comparing risks'.

le Prix SCOR-EGRIE du meilleur papier écrit par un jeune économiste[1] (SCOR-EGRIE Young Economist Award) a été attribué à Lu Li de la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich pour son article 'Opening up the black box: The impact of technological transparency on self-protection'.

Ces deux prix sont organisés sous l'égide de la chaire 'Risk Markets and Value Creation' qui regroupe l'Ecole d'Economie de Toulouse (Toulouse School of Economics) et la Fondation du Risque, et qui est financée par la Fondation SCOR pour la Science. Le comité de sélection du prix SCOR-Geneva est composé des éditeurs de la revue. Le comité de sélection du prix SCOR-EGRIE est composé de cinq personnes représentant les institutions suivantes : EGRIE, SCOR, TSE, Fondation du Risque et Université Paris-Dauphine.

André Levy-Lang, Président de la Fondation d'entreprise SCOR pour la Science, commente : « Ces deux prix apportent une contribution essentielle à la recherche académique mondiale sur le risque. Ils attirent des talents exceptionnels dans ce domaine de recherche en pleine expansion. L'année 2019 en apporte une preuve éclatante. »

Philippe Trainar, Directeur de la Fondation d'entreprise SCOR pour la Science, commente : « La Fondation SCOR pour la Science est fière de récompenser les travaux innovants et de grande qualité de Lu Li ainsi que de Miles Kimball et de Christian Gollier. Influencés par les développements de la génétique et de big data, et par une interdépendance accrue entre les risques, ces deux articles sont profondément ancrés dans l'actualité. »