Scor : La Chaire SCOR-PSE sur les risques macro-économiques remet le Prix du Jeune Chercheur 2019 à Maryam Farboodi, chercheure de la MIT Sloan School of Management

La Chaire SCOR-PSE, créée en 2018 par la Fondation SCOR pour la Science et Paris School of Economics (PSE), a remis le Prix du Jeune Chercheur à Maryam Farboodi, professeure assistante de Finance à la MIT Sloan School of Management. Ce prix vient récompenser son travail sur l'intermédiation financière et l'exposition volontaire au risque de contrepartie. Le jury était présidé par Gilles Saint-Paul, professeur à l'ENS et à PSE, et directeur scientifique de la Chaire.

Le prix a été remis dans le cadre de la deuxième conférence de la Chaire SCOR-PSE, au cours de laquelle l'économiste Ricardo Caballero, professeur au MIT, a donné une leçon particulièrement remarquée sur le thème de la « Risk-centric macroeconomics » (la macroéconomie centrée sur le risque).

André Levy-Lang, président de la Fondation SCOR pour la Science, commente : « La jeune lauréate 2019 du prix de la Chaire SCOR-PSE mène des travaux de recherche particulièrement innovants, en termes tant de méthode que d'hypothèse, sur les relations que les institutions financières entretiennent entre elles et qui sont susceptibles de contribuer à l'accroissement endogène du risque systémique. Ces travaux sont particulièrement stimulants et prometteurs. »

A propos de la Chaire SCOR-PSE

Sous la direction scientifique de Gilles Saint-Paul (PSE, ENS) et la direction exécutive de Nicolas Dromel (PSE, CNRS), la chaire SCOR-PSE, créée en juin 2018, vise à promouvoir le développement et la diffusion de la recherche sur le risque macroéconomique, notamment les événements rares et les incertitudes qui demeurent difficiles à modéliser. Elle publie des articles, organise une conférence annuelle et remet chaque année le prix du Jeune Chercheur.

A propos de la Fondation SCOR pour la Science

La Fondation d'entreprise SCOR pour la Science, créée en 2011, s'inscrit dans l'engagement de long terme du Groupe en faveur de la recherche et de la diffusion de la connaissance sur les risques. Elle promeut et finance la recherche à travers des subventions, des prix et des conférences. Le Conseil scientifique de la Fondation d'entreprise SCOR pour la Science, composé de scientifiques reconnus issus de différentes disciplines, est en charge d'orienter celle-ci dans les domaines d'intervention qu'elle pourrait sélectionner, sur les principaux projets soumis à décision et sur sa stratégie de long terme.