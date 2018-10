Scor : ROE normalisé supérieur à l'objectif du plan

24/10/2018 | 08:46

Le réassureur Scor dévoile au titre des neuf premiers mois de 2018 un résultat net normalisé de 405 millions d'euros et un ROE normalisé de 8,9%, supérieur à l'objectif de rentabilité de son plan 'Vision in Action'.



'En excluant l'impact de la réforme fiscale américaine, le groupe dépasse les objectifs de rentabilité et de solvabilité en dépit des nombreuses catastrophes naturelles survenues dans différentes régions du monde au troisième trimestre', souligne le PDG Denis Kessler.



Les primes brutes émises s'élèvent à 11.336 millions d'euros, en hausse de 7,4% à taux de change constants, portée par l'élargissement et l'approfondissement des fonds de commerce des deux divisions vie et P&C qui progressent respectivement de 9,2% et de 5%.



