Scor : Résultats du premier semestre 2020 - SCOR absorbe le choc de la crise liée à la pandémie de Covid-19 et démontre sa résilience 0 23/07/2020 | 07:16 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Communiqué de presse

23 juillet 2020 - N° 16 Résultats du premier semestre 2020 SCOR absorbe le choc de la crise liée à la pandémie de Covid-19

et démontre sa résilience SCOR démontre sa capacité à absorber le choc de la crise liée à la pandémie de Covid-19, tant au plan opérationnel qu’au plan financier. SCOR s’est mobilisé sans délai pour contribuer à enrayer la propagation de la pandémie. Le Groupe a adopté très tôt des mesures de prévention strictes pour protéger la santé de ses collaborateurs. SCOR partage également ses connaissances sur l’évolution de la pandémie de manière régulière. La résilience des capacités opérationnelles du Groupe lui a permis de continuer à servir efficacement ses clients en cette période de crise. SCOR a mené une évaluation approfondie de ses expositions à la crise sanitaire, économique et financière liée à la pandémie de Covid-19, pour l’ensemble de ses activités, en s’appuyant sur son savoir-faire en matière de modélisation. Sur la base des données disponibles, des informations communiquées par ses clients à ce jour et des résultats des modèles utilisés, le coût total estimé de la pandémie de Covid-19 enregistré dans les comptes du Groupe au deuxième trimestre 2020 s’élève à EUR 248 millions en matière de réassurance de dommages et de responsabilités, à EUR 194 millions en matière de réassurance vie et à EUR 14 millions en matière d’investissements, soit un coût total estimé de EUR 456 millions (net de rétrocession, net de primes de reconstitution et avant impôts), entièrement enregistré dans les comptes du Groupe au deuxième trimestre. La situation est la suivante : En matière de réassurance de dommages et de responsabilités , l’exposition du Groupe se concentre principalement sur les portefeuilles de risques Crédit, Caution et Risques politiques et sur la couverture des pertes d’exploitation. L’ensemble des déclarations de sinistres liées à la pandémie de Covid-19 effectivement reçues à ce jour sont limitées et leur montant s’établit au total à EUR 74 millions 1 . Le Groupe a estimé la charge « à l’ultime » correspondant à cette pandémie, qui s’élève à EUR 248 millions (net de rétrocession, net de primes de reconstitution et avant impôts). C’est ce montant estimé qui a été entièrement enregistré dans les comptes du deuxième trimestre. En matière de risques Crédit, Caution et Risques politiques, SCOR a reçu à ce jour très peu d’informations de la part de ses clients. L’exposition du Groupe a donc été estimée avec un modèle qui tient compte des prévisions d’impact de la pandémie de Covid-19 sur la croissance ainsi que des mesures de soutien budgétaires et monétaires de grande ampleur mises en œuvre par les gouvernements et banques centrales. Cette estimation sera affinée au second semestre 2020. En matière de couverture des pertes d’exploitation, SCOR a estimé ses expositions aux rares contrats d’assurance dommages couvrant explicitement le risque de pandémie et aux contrats d’assurance dommages couvrant les pertes d’exploitation sans dommages matériels, principalement en Europe de l’Ouest, cette couverture étant rare aux États-Unis et très généralement assortie de sous-limites en région Asie-Pacifique. Une source d’incertitude pour estimer le coût de ces pertes d’exploitation réside dans la détermination des cumuls pour les rares contrats couvrant explicitement le risque de pandémie. Il faudra attendre le second semestre 2020 pour confirmer ces estimations.

l’exposition du Groupe se concentre principalement sur les portefeuilles de risques Crédit, Caution et Risques politiques et sur la couverture des pertes d’exploitation. L’ensemble des déclarations de sinistres liées à la pandémie de Covid-19 effectivement reçues à ce jour sont limitées et leur montant s’établit au total à EUR 74 millions . Le Groupe a estimé la charge « à l’ultime » correspondant à cette pandémie, qui s’élève à EUR 248 millions (net de rétrocession, net de primes de reconstitution et avant impôts). C’est ce montant estimé qui a été entièrement enregistré dans les comptes du deuxième trimestre. SCOR Global P&C est très peu exposé à la pandémie de Covid-19 pour ses autres lignes de métier. S’agissant des assurances de responsabilités, les expositions sont très réduites en matière de couverture de responsabilité civile des dirigeants, de responsabilité civile générale et de responsabilité civile médicale. SCOR ne souscrit pas de manière spécifique de garanties « Accidents du travail » ni de couvertures d’annulation, de report ou de relocalisations d’événements. L’exposition du Groupe à ce dernier risque, très limitée, provient uniquement de traités multi-branches. En matière de réassurance vie , l’ensemble des déclarations de sinistres liées à la pandémie de Covid-19 effectivement reçues au 30 juin 2020 sont limitées et leur montant s’établit au total à EUR 63 millions 2 . SCOR a estimé son exposition à la pandémie au 30 juin 2020. Le Groupe estime l’impact de la pandémie de Covid-19 sur son portefeuille de Protection à EUR 194 millions (net de rétrocession et avant impôts). C’est ce montant estimé qui a été entièrement enregistré dans les comptes du deuxième trimestre. La couverture du risque de mortalité aux Etats-Unis représente l’essentiel de l’exposition. SCOR a enregistré une provision de EUR 182 millions 3 (net de rétrocession et avant impôts) pour couvrir les sinistres liés à la pandémie encourus aux Etats-Unis jusqu’au 30 juin 2020. L’impact de la pandémie de Covid-19 sur le portefeuille de risques de SCOR Global Life aux Etats-Unis reflète d’importantes différences entre la population générale américaine et la population réassurée par SCOR Global Life. L’impact de la pandémie de Covid-19 sur la population réassurée par le Groupe est significativement plus faible que celui observé pour l’ensemble de la population. Ceci est dû à une population réassurée en meilleure santé que la population générale du fait du processus de sélection lors de la souscription ; à une population réassurée dont la situation socio-économique est plus favorable que la population générale, qui bénéficie d’une meilleure couverture santé et qui peut plus aisément appliquer des mesures de confinement ; ainsi qu’à une proportion relativement plus faible de personnes âgées dans la population réassurée. Les impacts estimés s’appuient très largement sur des jugements d’experts, dans la mesure où les notifications des sinistres survenus pendant un mois donné prennent en moyenne six mois pour être toutes reçues. Une provision additionnelle de EUR 12 millions pour couvrir les sinistres liés à la pandémie de Covid-19 a été enregistrée au deuxième trimestre au titre des expositions du Groupe en Europe et en région Asie-Pacifique. L’évolution de la pandémie de Covid-19 est toujours sujette à des incertitudes significatives. SCOR suit en permanence la situation en utilisant un modèle épidémiologique sophistiqué développé en interne. A l’heure actuelle, SCOR Global Life estime que l’impact de la pandémie sur son portefeuille de risques au cours des douze prochains mois est gérable. Les conséquences ultimes de la pandémie sont toujours sujettes à des incertitudes significatives, dues au respect des mesures de confinement aux Etats-Unis, aux progrès des traitements médicaux et aux potentielles mutations du virus.





, l’ensemble des déclarations de sinistres liées à la pandémie de Covid-19 effectivement reçues au 30 juin 2020 sont limitées et leur montant s’établit au total à EUR 63 millions . SCOR a estimé son exposition à la pandémie au 30 juin 2020. Le Groupe estime l’impact de la pandémie de Covid-19 sur son portefeuille de Protection à EUR 194 millions (net de rétrocession et avant impôts). C’est ce montant estimé qui a été entièrement enregistré dans les comptes du deuxième trimestre. En matière d’investissements, SCOR bénéficiait d’un portefeuille d’investissements défensif et de très grande qualité lorsque la crise liée à la pandémie de Covid-19 s’est déclarée. Le Groupe enregistre un montant modéré de EUR 14 millions (avant impôts) de dépréciations d’actifs4 au deuxième trimestre 2020. Les plus-values latentes du portefeuille d’investissement ont augmenté de EUR 172 millions entre le 31 décembre 2019 et le 30 juin 2020 alors même que le Groupe a réalisé EUR 62 millions de plus-values, provenant principalement du portefeuille immobilier au premier trimestre 2020. Les décisions récentes de Moody’s, Fitch et S&P confirmant la notation financière de SCOR, son ratio de solvabilité qui s’inscrit dans la zone de solvabilité optimale de 185 % - 220 % et sa capacité à croître dans le contexte de crise actuel attestent de la solidité financière du Groupe et de la résilience de son fonds de commerce mondial. SCOR estime que la crise liée à la pandémie de Covid-19 est un « earnings event » tout à fait gérable, qui impacte le résultat annuel du Groupe mais n’érode pas son niveau de capital. *** Au premier semestre 2020, SCOR absorbe le choc de la crise liée à la pandémie de Covid-19 et démontre sa résilience. Les primes brutes émises du Groupe atteignent EUR 8 195 millions au premier semestre 2020, en hausse de 1,0 % à taux de change constants par rapport au premier semestre 2019 (+2,3 % à taux de change courants).

du Groupe atteignent EUR 8 195 millions au premier semestre 2020, en hausse de 1,0 % à taux de change constants par rapport au premier semestre 2019 (+2,3 % à taux de change courants). SCOR Global P&C enregistre des primes brutes émises en hausse de 0,9 % à taux de change constants par rapport au premier semestre 2019 (+2,1 % à taux de change courants). La rentabilité technique de SCOR Global P&C au premier semestre 2020 a été impactée par la pandémie de Covid-19, ce qui se traduit par un ratio combiné net de 102,3 %.

enregistre des primes brutes émises en hausse de 0,9 % à taux de change constants par rapport au premier semestre 2019 (+2,1 % à taux de change courants). La rentabilité technique de SCOR Global P&C au premier semestre 2020 a été impactée par la pandémie de Covid-19, ce qui se traduit par un ratio combiné net de 102,3 %. SCOR Global Life enregistre une croissance de ses primes brutes émises de 1,0 % à taux de change constants par rapport au premier semestre 2019 (+2,5 % à taux de change courants). SCOR Global Life affiche une marge technique de 5,4 % au premier semestre 2020, après prise en compte de l’impact de la pandémie de Covid-19.

enregistre une croissance de ses primes brutes émises de 1,0 % à taux de change constants par rapport au premier semestre 2019 (+2,5 % à taux de change courants). SCOR Global Life affiche une marge technique de 5,4 % au premier semestre 2020, après prise en compte de l’impact de la pandémie de Covid-19. SCOR Global Investments dégage un rendement des actifs solide de 2,6 % au premier semestre 2020, bénéficiant de la réalisation de plus-values et entamant le réinvestissement progressif des liquidités du Groupe.

dégage un rendement des actifs solide de 2,6 % au premier semestre 2020, bénéficiant de la réalisation de plus-values et entamant le réinvestissement progressif des liquidités du Groupe. Le ratio de coûts du Groupe , qui s’établit à 4,7 % des primes brutes émises, est meilleur que l’hypothèse d’environ 5,0 % du plan « Quantum Leap ».

, qui s’établit à 4,7 % des primes brutes émises, est meilleur que l’hypothèse d’environ 5,0 % du plan « Quantum Leap ». Le résultat net du Groupe atteint EUR 26 millions au premier semestre 2020. Le rendement annualisé des capitaux propres (ROE) ressort à 0,8 %, soit 23 points de base au-dessus du taux sans risque 5 .

atteint EUR 26 millions au premier semestre 2020. Le (ROE) ressort à 0,8 %, soit 23 points de base au-dessus du taux sans risque . Le cash-flow opérationnel net du Groupe s’élève à EUR 343 millions au premier semestre 2020, bénéficiant des contributions de SCOR Global Life et SCOR Global P&C. Les liquidités totales du Groupe, à un niveau très élevé, ressortent à EUR 2,8 milliards au 30 juin 2020.

s’élève à EUR 343 millions au premier semestre 2020, bénéficiant des contributions de SCOR Global Life et SCOR Global P&C. Les liquidités totales du Groupe, à un niveau très élevé, ressortent à EUR 2,8 milliards au 30 juin 2020. Les capitaux propres atteignent EUR 6 392 millions au 30 juin 2020, en hausse de

EUR 18 millions par rapport au 31 décembre 2019. Il en ressort un actif net comptable par action solide de EUR 34,19, contre EUR 34,06 au 31 décembre 2019.

atteignent EUR 6 392 millions au 30 juin 2020, en hausse de EUR 18 millions par rapport au 31 décembre 2019. Il en ressort un actif net comptable par action solide de EUR 34,19, contre EUR 34,06 au 31 décembre 2019. Le ratio d’endettement financier s’établit à 25,9 % au 30 juin 2020, en amélioration de 0,5 point par rapport au 31 décembre 2019. Le ratio d’endettement financier ajusté s’établit à 24,9 % après prise en compte du remboursement anticipé d’une dette subordonnée 6 prévu à l’échéance du 20 octobre 2020.

s’établit à 25,9 % au 30 juin 2020, en amélioration de 0,5 point par rapport au 31 décembre 2019. Le ratio d’endettement financier ajusté s’établit à 24,9 % après prise en compte du remboursement anticipé d’une dette subordonnée prévu à l’échéance du 20 octobre 2020. Le ratio de solvabilité estimé du Groupe au 30 juin 2020 s’élève à 205 %, dans la zone de solvabilité optimale de 185 % - 220 % définie dans le plan stratégique « Quantum Leap ». La baisse de ce ratio par rapport au 31 décembre 2019 est principalement imputable aux mouvements de marché au cours du premier semestre (évolution des taux d’intérêt, des taux de change et des spreads de crédit), et – dans une moindre mesure – à l’impact estimé de la pandémie de Covid-19. Principaux chiffres clés du groupe SCOR au premier semestre et au deuxième trimestre 2020 Premier semestre Deuxième trimestre en EUR millions

(à taux de change courants) Premier semestre 2020 Premier semestre 2019 Variation Deuxième trimestre 2020 Deuxième trimestre 2019 Variation Primes brutes émises 8 195 8 010 +2,3 % 4 037 4 025 +0,3 % Ratio de coûts du Groupe 4,7 % 4,9 % -0,2 pt 4,8 % 4,9 % -0,1 pt ROE annualisé 0,8 % 9,8 % -9,0 pts -8,4 % 10,5 % -18,9 pts Résultat net* 26 286 -90,9 % -136 155 -187,7 % Capitaux propres 6 392 6 088 +5,0 % 6 392 6 088 +5,0 % * Résultat net consolidé, part du Groupe Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : « Face à la pandémie de Covid-19, SCOR démontre une nouvelle fois sa capacité à absorber les chocs majeurs et la résilience de son modèle économique. Fort d’une notation financière de niveau « AA- », équivalente à celle des autres réassureurs de tout premier rang, qui a été confirmée récemment par Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch, le Groupe est très bien positionné pour tirer parti des hausses tarifaires et de l’amélioration des termes et conditions en assurance et réassurance de dommages et de responsabilité. SCOR poursuit activement la mise en œuvre de son plan stratégique « Quantum Leap » conjuguant croissance, solvabilité et rentabilité, sans changement de son appétit au risque, de sa politique de protection du capital ni de sa politique de gestion du capital. » * * *

SCOR Global P&C poursuit son développement dans un environnement de marché qui va s’améliorant Au premier semestre 2020, SCOR Global P&C enregistre une croissance de 0,9 % à taux de change constants (+2,1 % à taux de change courants), avec EUR 3 518 millions de primes brutes émises. Hors effet négatif de la pandémie de Covid-19 sur les primes, SCOR Global P&C aurait enregistré une croissance de 5,3 % (à taux de change courants) par rapport au premier semestre 2019, conformément aux hypothèses du plan « Quantum Leap »7. Chiffres clés de SCOR Global P&C : Premier semestre Deuxième trimestre en EUR millions (à taux de change courants) Premier semestre 2020 Premier semestre 2019 Variation Deuxième trimestre 2020 Deuxième trimestre 2019 Variation Primes brutes émises 3 518 3 446 +2,1 % 1 717 1 728 -0,6 % Ratio combiné net 102,3 % 93,7 % +8,6 pts 109,9 % 92,9 % +17,0 pts SCOR Global P&C enregistre un ratio combiné de 102,3 % au premier semestre 2020, après prise en compte d’un impact de 8,2 %8 imputable aux sinistres liés à la pandémie de Covid-19 (EUR 248 millions net de rétrocession, net de primes de reconstitution et avant impôts). La charge due aux catastrophes naturelles atteint 5,1 % au premier semestre 2020, principalement en raison des tornades aux États-Unis, des tempêtes en Italie, des tempêtes de grêle en Australie (Nouvelle-Galles du Sud) et du cyclone Amphan en Inde. Hors effet des sinistres liés à la pandémie de Covid-19, le ratio attritionnel net intégrant les commissions aurait atteint 82,8 % (contre 81,4 % au premier semestre 2019), principalement en raison d’un niveau de grands sinistres industriels et commerciaux supérieur à celui du premier semestre 2019. Le ratio combiné net normalisé de la charge due aux catastrophes naturelles et des effets de la pandémie de Covid-19 s’établit à 96,0 %, conformément aux hypothèses du plan « Quantum Leap »9. Lors des renouvellements de juin et juillet, SCOR Global P&C a poursuivi la gestion active de son portefeuille de risques, dans la continuité des renouvellements de janvier et d’avril, en tirant parti du « durcissement » du marché. L’ensemble des dynamiques de marché continuent d’évoluer en faveur des réassureurs, la pandémie de Covid-19 jouant un rôle de catalyseur dans ce « durcissement », comme le montre l’augmentation tarifaire de 8,2 % observée en juin-juillet. Depuis le début de l’année, l’amélioration des conditions tarifaires s’élève désormais à 4,1 %. SCOR Global P&C a tiré profit de cet environnement de marché porteur pour faire croître de manière sélective son portefeuille de réassurance, à EUR 717 millions de primes renouvelées (correspondant à une croissance de +1,3 % à taux de change constants), reflétant des dynamiques distinctes selon les marchés : SCOR Global P&C a augmenté de 13 % les volumes pour son portefeuille de risques « catastrophes naturelles ». Il s’agit de la catégorie de risques pour laquelle les dynamiques de marchés sont les plus favorables pour les réassureurs, partout dans le monde ;

S’agissant de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique, SCOR Global P&C enregistre une croissance tant de ses affaires nouvelles que de ses parts souscrites sur des programmes existants. De même, pour la région Asie-Pacifique, SCOR Global P&C bénéficie d’une croissance de ses affaires nouvelles et de ses parts souscrites, en particulier en Australie. Aux Etats-Unis, SCOR Global P&C a poursuivi la gestion active de son portefeuille de risques, avec une croissance centrée sur les traités pour lesquels l’amélioration tarifaire a plus que compensé la hausse attendue du coût des sinistres ;

Les estimations du total des primes renouvelées ont été directement affectées par la pandémie de Covid-19, en particulier pour les traités proportionnels couvrant les risques Crédit & Caution et automobile. A l’issue des renouvellements de juin et juillet, qui représentent un peu moins de 15% du portefeuille de réassurance de SCOR Global P&C, environ 95% des primes de réassurance de dommages et de responsabilités du Groupe ont été renouvelées. SCOR Global Life démontre la résilience de son modèle au premier semestre 2020 Au premier semestre 2020, les primes brutes émises de SCOR Global Life atteignent EUR 4 677 millions, en hausse de 1,0 % à taux de change constants (+2,5 % à taux de change courants) par rapport au premier semestre 2019. Cette croissance des primes brutes émises est tirée par le développement continu de l’activité, notamment en Asie. Chiffres clés de SCOR Global Life : Premier semestre Deuxième trimestre en EUR millions (à taux de change courants) Premier semestre 2020 Premier semestre 2019 Variation Deuxième trimestre 2020 Deuxième trimestre 2019 Variation Primes brutes émises 4 677 4 564 +2,5 % 2 320 2 297 +1,0 % Marge technique Vie 5,4 % 7,2 % -1,8 pt 3,4 % 7,2 % -3,8 pts Le résultat technique net s’élève à EUR 230 millions au premier semestre 2020 (-24,3 % à taux de change courants par rapport au premier semestre 2019). Le total des sinistres liés à la pandémie de Covid-19 comptabilisés au titre du deuxième trimestre 2020 (sinistres non déclarés10 inclus) s’élève à EUR 194 millions (net de rétrocession et avant impôts), répartis comme suit : EUR 182 millions (net de rétrocession et avant impôts) de sinistres issus du portefeuille de mortalité aux États-Unis ;

EUR 12 millions (net de rétrocession et avant impôts) pour les autres marchés. Bien que la pandémie de Covid-19 l’ait affectée à hauteur de - 4,6 points, la marge technique enregistrée au premier semestre 2020 s’établit à 5,4 % et bénéficie d’une gestion active du portefeuille d’affaires en cours et de la solidité des réserves. SCOR Global Investments dégage un rendement des actifs solide de 2,6 % au premier semestre 2020, bénéficiant de la réalisation de plus-values Le total des placements atteint EUR 28,8 milliards, dont EUR 20,7 milliards d’actifs totaux et

EUR 8,1 milliards de fonds déposés chez les cédantes11. Dans l’environnement financier actuel, SCOR poursuit une stratégie d’allocation d’actifs prudente et adopte une approche vigilante dans le positionnement de son portefeuille obligataire, avec :

§ des liquidités qui représentent 13 % du total des actifs ;

§ 41 % d’obligations d’entreprises (contre 43 % au quatrième trimestre 2019) et

§ un portefeuille obligataire de très bonne qualité, qui affiche une note de crédit moyenne de A+ et une duration de 3,1 ans12. Le portefeuille d’actifs reste très liquide, avec EUR 8,7 milliards de cash-flows13 attendus au cours des 24 prochains mois. Chiffres clés de SCOR Global Investments : Premier semestre Deuxième trimestre en EUR millions (à taux de change courants) Premier semestre

2020 Premier semestre

2019 Variation Deuxième trimestre

2020 Deuxième trimestre 2019 Variation Total des placements 28 826 27 552 +4,6 % 28 826 27 552 +4,6 % § dont total des actifs 20 709 19 496 +6,2 % 20 709 19 496 +6,2 % § dont total des fonds détenus par les cédantes et autres dépôts 8 117 8 056 +0,7 % 8 117 8 056 +0,7 % Rendement des placements* 2,2 % 2,3 % -0,1 pt 1,8 % 2,3 % -0,5 pt Rendement des actifs** 2,6 % 2,8 % -0,2 pt 2,0 % 2,7 % -0,7 pt (*) Annualisé, après prise en compte des intérêts sur les dépôts (à savoir les intérêts sur les fonds déposés chez les cédantes). (**) Annualisé, sans prise en compte des intérêts sur les dépôts (à savoir les intérêts sur les fonds déposés chez les cédantes). Les produits financiers des actifs en portefeuille atteignent EUR 260 millions au premier semestre 2020, dont EUR 62 millions de plus-values réalisées pour une large part sur le portefeuille immobilier au premier trimestre 2020. Cette performance se traduit par un rendement des actifs de 2,6 % au premier semestre 2020. Le rendement récurrent s’établit à 2,1 % avec un effet limité des dépréciations d’actifs (-0,1 %)14. Le rendement des réinvestissements s’établit à 1.5 % à la fin du premier semestre 202015, reflétant l’environnement de taux bas (notamment aux Etats-Unis) et la normalisation des « spreads » de crédit. Après avoir démontré la résilience de ses actifs en portefeuille au cours de la pandémie de Covid-19, SCOR entame le réinvestissement progressif et sélectif de ses liquidités. * * *

ANNEXE 1 – Chiffres clés du compte de résultat du premier semestre et du deuxième trimestre 2020 Premier semestre Deuxième trimestre en EUR millions (valeurs arrondies, à taux de change courants) Premier semestre

2020 Premier semestre

2019 Variation Deuxième trimestre 2020 Deuxième trimestre 2019 Variation Primes brutes émises 8 195 8 010 +2,3 % 4 037 4 025 +0,3 % Primes brutes émises P&C 3 518 3 446 +2,1 % 1 717 1 728 -0,6 % Primes brutes émises Vie 4 677 4 564 +2,5 % 2 320 2 297 1,0 % Produits financiers 302 309 -2,4 % 127 153 -17,2 % Résultat opérationnel 128 480 -73,3 % -131 264 -149,6 % Résultat net1 26 286 -90,9 % -136 155 -187,7 % Bénéfice par action (EUR) 0,14 1,54 -91,0 % -0,73 0,83 -187,6 % Cash-flow opérationnel 343 33 939,4 % 97 -84 n.a. 1: Résultat net consolidé, part du Groupe.

2 – Principaux ratios du compte de résultat du premier semestre et du deuxième trimestre 2020 Premier semestre Deuxième trimestre en EUR millions (valeurs arrondies, à taux de change courants) Premier semestre

2020 Premier semestre

2019 Variation Deuxième trimestre 2020 Deuxième trimestre 2019 Variation Rendement des placements 1 2,2 % 2,3 % -0,1 pt 1,8 % 2,3 % -0,5 pt Rendement des actifs1,2 2,6 % 2,8 % -0,2 pt 2,0 % 2,7 % -0,7 pt Ratio combiné net P&C3 102,3 % 93,7 % +8,6 pts 109,9 % 92,9 % 17,0 pts Marge technique Vie 4 5,4 % 7,2 % -1,8 pt 3,4 % 7,2 % -3,8 pts Ratio de coûts du Groupe 5 4,7 % 4,9 % -0,2 pt 4,8 % 4,9 % -0,1 pt Rendement annualisé des capitaux propres (ROE) 1 0,8 % 9,8 % -9,0 pts -8,4 % 10,5 % -18,9 pts 1. Annualisé ; 2. Hors fonds déposés chez les cédantes ; 3. Le ratio combiné correspond à la somme du total des sinistres, du total des commissions et du total des frais de gestion P&C, divisée par les primes nettes acquises de SCOR Global P&C ; 4. La marge technique de SCOR Global Life correspond au résultat technique, divisé par les primes nettes acquises de SCOR Global Life ; 5. Le ratio de coûts correspond au total des frais de gestion divisé par les primes brutes émises. 3 – Chiffres clés du bilan au 30 juin 2020 (en EUR millions, à taux de change courants) Au 30 juin 2020 Au 31 décembre 2019 Variation Total des placements 1,2 28 826 28 854 -0,1 % Provisions techniques (brutes) 31 085 31 236 -0,5 % Capitaux propres 6 392 6 374 +0,3 % Actif net comptable par action (EUR) 34,19 34,06 +0,4 % Ratio d’endettement 25,9 % 26,4 % -0,5 pt Total des liquidités3 2,831 1 532 +84,8 % 1. Le total des placements comprend les actifs et fonds déposés chez les cédantes et autres dépôts, les coupons courus, les obligations catastrophes, les obligations indexées sur le risque de mortalité, ainsi que les dérivés de change. 2. Hors actifs nets pour le compte d’investisseurs tiers. 3. Inclut la trésorerie et l’équivalent de trésorerie. 4 – Objectifs du plan « Quantum Leap » Objectifs Rentabilité ROE > 800 points de base au-dessus du taux sans risque à cinq ans1 au cours du cycle Solvabilité Ratio de solvabilité dans la zone optimale comprise entre 185 % et 220 % 1. Le taux sans risque est calculé sur la base d’une moyenne mobile sur cinq ans des taux sans risque à cinq ans. 5 – Hypothèses du plan « Quantum Leap » Hypothèses P&C Croissance des primes brutes émises ~4 % à 8 % p.a. Ratio combiné net ~95 % à 96 % Croissance de la Value of New Business1 ~6 % à 9 % p.a. Life Croissance des primes brutes émises ~3 % à 6 % p.a. Marge technique nette ~7,2 % à 7,4 % Croissance de la Value of New Business1 ~6 % à 9 % p.a. Investissements Rendement des actifs ~2,4 % à 2,9 %2 Groupe Croissance des primes brutes émises ~4 % à 7 % p.a. Ratio d’endettement financier ~25 % Croissance de la Value of New Business1 ~6 % à 9 % p.a. Ratio de coûts ~5,0 % Taux d’imposition ~20 % à 24 % Valeur des affaires nouvelles après prise en compte de la marge de risque (« Risk margin ») et des impôts Rendement annualisé moyen des actifs sur la durée du plan, dans les conditions économiques et financières prévalant à l’été 2019. * * * Contacts Presse

+33 (0)1 58 44 76 62

media@scor.com Relations Investisseurs

Ian Kelly

+44 (0)203 207 8561

ikelly@scor.com www.scor.com LinkedIn: SCOR | Twitter: @SCOR_SE

Avertissement général Les chiffres mentionnés dans le présent document sont susceptibles, une fois additionnés, de ne pas correspondre parfaitement aux totaux figurant dans les tableaux et dans le corps du texte. Les pourcentages, et les variations en pourcentage, étant calculés sur la base de chiffres complets (décimales incluses), le document peut comporter des écarts minimes de totaux et de pourcentage, dus aux arrondis. Sauf mention contraire, les classements des activités et des positions sur le marché sont de source interne. Énoncés prévisionnels Ce document comprend des énoncés et informations prévisionnels relatifs aux objectifs de SCOR, qui concernent en particulier ses projets actuels ou futurs.

Ces énoncés sont parfois identifiables par le biais de l’usage de conjugaisons au futur ou au conditionnel, et de verbes tels que « estimer », « croire », « viser », « projeter », « attendre », « aboutir à », ainsi que de l’adverbe « probablement » et autres expressions similaires. Il convient de noter que l’atteinte de ces objectifs et la réalisation des énoncés prévisionnels dépendent de circonstances et de faits qui interviendront à l’avenir.

Les énoncés prévisionnels et les informations relatives à des objectifs peuvent être impactés par des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de modifier sensiblement les résultats, performances et réalisations futurs par rapport à ce que SCOR prévoyait ou attendait, et en particulier par l’impact de la crise de la pandémie de Covid-19 qui ne peut être évaluée avec précision à ce stade étant donné l’incertitude liée à l'ampleur et à la durée de la pandémie de Covid-19, et aux effets possibles de futures actions gouvernementales et/ou de nouvelles évolutions juridiques.

Vous trouverez des informations sur les risques et incertitudes susceptibles d’affecter les activités de SCOR dans le Document d’enregistrement universel 2019, déposé le 13 mars 2020 auprès de l’Autorité des marchés financiers française (l’AMF) sous la référence D.20-0127 et également disponible sur le site internet de SCOR : www.scor.com. En outre, ces énoncés prévisionnels ne constituent pas une « prévision du bénéfice » au sens de l’article 2 du Règlement CE 2019/980. Informations financières Les informations financières sur le Groupe contenues dans le présent document ont été établies sur la base des interprétations et des normes IFRS telles que publiées et validées par l’Union européenne. Sauf mention contraire, les éléments du bilan et du compte de résultat et les ratios de l’année précédente n’ont pas été reclassés. Le mode de calcul des ratios financiers (tels que l’actif net comptable par action, le rendement des placements, le rendement des actifs, le ratio de coûts du Groupe, le rendement annualisé des capitaux propres moyens pondérés, le ratio combiné P&C et la marge technique vie) est expliqué en Annexe de la présentation des résultats financiers du premier semestre 2020 (page 22).

Les résultats financiers du premier semestre 2020 présentés ici ont fait l’objet d’une vérification limitée de la part des commissaires aux comptes indépendants de SCOR. Sauf mention contraire, tous les chiffres sont présentés en euros. Les montants éventuellement cités relatifs à une période postérieure au 30 juin 2020 ne doivent pas être interprétés comme des éléments financiers prévisionnels pour la période concernée.





1 Brut de rétrocession



2 Brut de rétrocession



3 Sur la base de 163k décès aux Etats-Unis



4 Charges pour dépréciation d’actifs hors amortissement IFRS normal des actifs immobiliers et hors intérêts des tiers.



5 Le taux sans risque est calculé sur la base d’une moyenne mobile sur cinq ans des taux sans risque à cinq ans (59 points de base au premier semestre 2020)



6 CHF 125 millions de titres subordonnés à durée indéterminée émis le 20 octobre 2014 avec une option de remboursement anticipé en octobre 2020



7 Voir page 50 de la présentation des résultats du premier semestre 2020 pour le détail des hypothèses du plan.



8 Incluant un impact de EUR 11 millions sur le résultat technique lié à une baisse des primes acquises



9 Voir page 50 de la présentation des résultats du premier semestre 2020 pour le détail des hypothèses du plan.



10 Du fait du décalage qui caractérise la déclaration des sinistres, ce montant comporte une estimation liée aux sinistres survenus mais non déclarés (« IBNR ») pour les décès antérieurs au 30 juin 2020. Le coût définitif des sinistres « IBNR » pourrait se révéler différent du montant estimé pour différentes raisons, en particulier en fonction du degré selon lequel les taux de mortalité du portefeuille de SCOR Global Life aux États-Unis imputables à la pandémie de Covid-19 seront inférieurs à ceux de l’ensemble de la population américaine et en fonction de la volatilité dans les sommes assurées pour les décès survenus dans la population réassurée.



11 Fonds détenus par les cédantes et autres dépôts.



12 Contre une duration du portefeuille obligataire de 3,2 ans au premier trimestre 2020 (duration des actifs totaux de 3,2 ans, contre 3,3 ans au premier trimestre 2020).



13 Flux financiers susceptibles d’être investis, notamment soldes de trésorerie courante ainsi que coupons et remboursements futurs.



14 Charges pour dépréciation d’actifs hors amortissement IFRS normal des actifs immobiliers



15 Ce taux correspond aux taux de réinvestissement théoriques fondés sur l’allocation des classes d’actifs de rendement (à savoir le portefeuille obligataire, les prêts et l’immobilier) au premier semestre 2020, conformément aux hypothèses actuelles de duration des réinvestissements et aux écarts de rendement (spreads), taux de change et courbes de taux au 30 juin 2020.



Pièce jointe SCORPressRelease 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur SCOR SE 07:16 SCOR : Résultats du premier semestre 2020 - SCOR absorbe le choc de la crise lié.. GL 22/07 Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Jeudi 23 juillet 2020 AO 22/07 Agenda AOF / Sociétés France - Jeudi 23 juillet 2020 AO 20/07 Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 20 juillet 2020 AO 15/07 SCOR : Norges Bank est monté dans le capital CF 15/07 FRANCE : Les assureurs priés de scinder les fonctions de président et DG RE 14/07 Scor prend 1% après le relèvement de conseil de morgan stanley RE 14/07 BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe RE 06/07 SCOR : Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code de Commerce et de l.. GL 01/07 SCOR SE : Avis divers CO Recommandations des analystes sur SCOR SE 30/06 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Axa, Barry Callebaut, Campari, Seb, Michelin, Pernod .. 23/06 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Accor, ArcelorMittal, Bouygues, Capgemini, Credit Sui.. 04/05 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Carrefour, Danone, Euronext, Natixis, Société Général..

Données financières EUR USD CA 2020 17 080 M 19 761 M - Résultat net 2020 292 M 337 M - Dette nette 2020 942 M 1 090 M - PER 2020 14,7x Rendement 2020 7,27% Capitalisation 4 686 M 5 432 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 0,33x Nbr Employés 3 028 Flottant 86,5% Graphique SCOR SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SCOR SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 30,86 € Dernier Cours de Cloture 25,12 € Ecart / Objectif Haut 51,3% Ecart / Objectif Moyen 22,9% Ecart / Objectif Bas -6,05% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Denis Kessler Chairman & Chief Executive Officer Romain Launay Chief Operating Officer Mark Kociancic Group Chief Financial Officer Marc Philippe Chief Information Officer Claude Tendil Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SCOR SE -32.87% 5 432 ALLIANZ SE -13.00% 89 352 CHUBB LIMITED -12.92% 61 181 MARSH & MCLENNAN COMPANIES 3.68% 57 900 ZURICH INSURANCE GROUP LTD -11.41% 56 024 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC -37.29% 27 527