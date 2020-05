Scor : chute en Bourse, ne distribuera pas de dividende lors de son AG du 16 juin

(Actualisation: réaction de marché)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le réassureur Scor chute en Bourse mardi après avoir annoncé la veille que son conseil d'administration avait décidé de ne pas proposer de dividende lors de son assemblée générale du 16 juin, suivant en ce sens les injonctions des autorités de régulation.

Vers 9h15, le titre Scor perdait 4,5% à 23,26 euros à la Bourse de Paris, accusant le plus fort recul du SBF 120.

Le groupe de réassurance a rappelé que les autorités de régulation européenne et française, la European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) et l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution (ACPR), avaient appelé les organismes d'assurance à ne pas proposer de dividende au titre de l'exercice 2019.

"Compte tenu de ces éléments, le conseil d'administration de Scor SE, réuni le 25 mai 2020, a pris la décision de proposer à l'assemblée générale du 16 juin 2020 de ne pas distribuer de dividende au titre de l'exercice 2019 et d'affecter la totalité du résultat de cet exercice en réserves distribuables", a annoncé le groupe dans un communiqué.

Scor prévoyait de verser un coupon de 1,80 euro par action.

Scor a toutefois souligné que la position de l'ACPR couvrait une période allant jusqu'au 1er octobre 2020 et qu'il "recouvrera[it] sa liberté de gestion du capital" une fois cette échéance passée.

Par ailleurs, Scor a annoncé que son PDG, Denis Kessler, allait réduire de 30% sa rémunération variable au titre de 2019 par rapport au montant figurant dans le document d'enregistrement universel du groupe publié en mars dernier. Cette décision suit également une position de l'ACPR qui appelait les assureurs à faire preuve de modération dans les politiques d'attribution de rémunération variable.

