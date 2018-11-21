Scor : crée sa nouvelle compagnie d'assurance dommages pour l'UE

21 novembre (Reuters) - Scor a annoncé mercredi
dans un communiqué :
* LA CRÉATION DE SCOR EUROPE SE, SA NOUVELLE COMPAGNIE
D'ASSURANCE
DOMMAGES DE SPÉCIALITÉS BASÉE À PARIS, QUI A OBTENU L'AGRÉMENT
AUPRÈS DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
(ACPR).
* CET AGRÉMENT PERMET À SCOR EUROPE SE D'EXERCER AU SEIN DE
L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) À COMPTER DU 1ER JANVIER
2019.
* COMME ANNONCÉ, CECI PERMET AU GROUPE DE GARANTIR, DANS LA
PERSPECTIVE DU BREXIT, LA CONTINUITÉ DES SERVICES OFFERTS À SES
CLIENTS ASSURÉS.
Le communiqué : https://bit.ly/2TyNqZM
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(Benjamin Mallet)