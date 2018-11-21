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Scor : crée sa nouvelle compagnie d'assurance dommages pour l'UE

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21/11/2018 | 18:00

21 novembre (Reuters) - Scor a annoncé mercredi dans un communiqué :

* LA CRÉATION DE SCOR EUROPE SE, SA NOUVELLE COMPAGNIE D'ASSURANCE DOMMAGES DE SPÉCIALITÉS BASÉE À PARIS, QUI A OBTENU L'AGRÉMENT AUPRÈS DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION (ACPR).

* CET AGRÉMENT PERMET À SCOR EUROPE SE D'EXERCER AU SEIN DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) À COMPTER DU 1ER JANVIER 2019.

* COMME ANNONCÉ, CECI PERMET AU GROUPE DE GARANTIR, DANS LA PERSPECTIVE DU BREXIT, LA CONTINUITÉ DES SERVICES OFFERTS À SES CLIENTS ASSURÉS. Le communiqué : https://bit.ly/2TyNqZM Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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Données financières (€)
CA 2018 14 879 M
EBIT 2018 930 M
Résultat net 2018 546 M
Dette 2018 -
Rendement 2018 4,09%
PER 2018 14,65
PER 2019 12,56
Capi. / CA 2018 0,55x
Capi. / CA 2019 0,53x
Capitalisation 8 223 M
Graphique SCOR SE
Durée : Période :
Scor SE : Graphique analyse technique Scor SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SCOR SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 20
Objectif de cours Moyen 38,6 €
Ecart / Objectif Moyen -10,0%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Denis Kessler Chairman & Chief Executive Officer
Romain Launay Chief Operating Officer
Mark Kociancic Group Chief Financial Officer
Marc Philippe Chief Information Officer
Claude Tendil Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
SCOR SE24.88%9 363
ALLIANZ-3.42%91 459
CHUBB LTD-8.08%61 075
ZURICH INSURANCE GROUP1.82%46 506
MARSH & MCLENNAN COMPANIES9.15%44 326
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP-27.32%37 987
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