Scor : dévoile un nouveau plan stratégique qui s'inscrit dans la continuité du précédent

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Scor a présenté mercredi son plan stratégique "Quantum Leap", couvrant la période entre mi-2019 et fin 2021 et devant permettre au réassureur de "libérer de la valeur" et de se préparer à l'adoption de la norme comptable IFRS 17 en maintenant sa rentabilité et sa solvabilité à un haut niveau.

"Sur la durée du plan, Scor continuera à conjuguer de façon dynamique croissance, rentabilité et solvabilité, pour créer de la valeur bénéficiant à l'ensemble de ses parties prenantes", a déclaré Denis Kessler, PDG de Scor, cité dans un communiqué.

Scor prévoit d'enregistrer un taux de croissance annuel des primes brutes émises de l'ordre de 4% à 7% pour l'ensemble du groupe sur la durée du plan. Le réassureur anticipe également un rendement des capitaux propres employés supérieur de plus de 800 points de base au taux sans risque à cinq ans au cours du cycle. Le ratio de solvabilité optimal visé par le groupe se situe entre 185% et 220%.

Ces deux derniers objectifs sont similaires à ceux du dernier plan stratégique. Fin juillet dernier, le réassureur avait annoncé avoir rempli l'ensemble des objectifs de son plan stratégique "Vision in Action", qui couvrait la période entre mi-2016 et mi-2019, après une hausse de l'ensemble de ses résultats au premier semestre de cette année. L'objectif de solvabilité du plan "Vision in Action" a été atteint tandis que celui de rentabilité a été dépassé.

Scor a précisé que la mise en œuvre du plan "Quantum Leap" impliquait un investissement de 250 millions d'euros.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire