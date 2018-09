Scor : 'en bonne voie d'atteindre ses objectifs'

05/09/2018 | 08:01

Au cours de sa journée investisseurs annuelle organisée ce jour à Paris, le comité exécutif de Scor se déclare 'en bonne voie d'atteindre ses objectifs et de réaliser ses hypothèses sur la durée restante du plan stratégique Vision in Action'.



Le réassureur vise un taux de rendement des capitaux propres attractif, supérieur à 800 points de base au-dessus du taux sans risque à cinq ans au cours du cycle, et un ratio de solvabilité optimal entre 185% et 220% du capital de solvabilité requis selon son modèle interne.



Scor confirme à la fois les hypothèses de croissance et de rentabilité technique retenues dans le plan. Au total, il table sur une croissance entre 5% et 7% sur sa durée et 'poursuivra la mise en oeuvre cohérente de sa politique de rémunération de ses actionnaires'.



