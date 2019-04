Scor : finalise la fusion de ses trois entités juridiques SE

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le réassureur Scor a annoncé lundi avoir finalisé la fusion de ses entités juridiques Scor Global Life SE et Scor Global P&C SE au sein de la société Scor SE, révélant un effet positif en termes de capital de solvabilité d'environ 200 millions d'euros.

Annoncée en septembre 2016 et prévue dans le cadre du plan stratégique "Vision in Action", cette fusion est intervenue le 31 mars, après obtention par le groupe Scor de toutes les autorisations réglementaires requises pour ses succursales et filiales étrangères.

A compter de ce jour, tous les actifs, droits, obligations et passifs de Scor Global Life SE et de Scor Global P&C SE ont été transférés à SCOR SE. "Ce transfert n'a aucun impact sur les obligations contractuelles", a précisé le réassureur dans un communiqué de presse. Scor SE se substitue automatiquement à Scor Global Life SE et à Scor Global P&C SE, sans aucune modification des termes et conditions des contrats transférés.

La notation financière de Scor et sa capacité à exercer ses activités de réassurance vie et de réassurance de dommages demeurent également inchangées.

Comme précédemment annoncé, l'effet positif de cette fusion en termes de capital de solvabilité s'élève à environ 200 millions d'euros.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire