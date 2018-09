Scor : l'OPA de Covéa stratégiquement 'incompatible'

04/09/2018 | 12:37

Scor confirme ce matin qu'il a bien repoussé la proposition d'OPA amicale à 43 euros formulée par l'assureur mutualiste (et premier actionnaire de Scor) Covéa sans même ouvrir de négociations. Covéa a donc retiré sa proposition.



Scor indique que le projet de Covéa était de prendre 'une participation majoritaire dans le capital et les droits de vote', et qu'une offre hostile n'était pas envisagée : la recommandation de Scor comptait donc au nombre des pré-requis.



Le réassureur dirigé par Denis Kessler indique que le refus de discuter a été pris à l'unanimité du conseil d'administration, pour les raisons suivantes : le projet de Covéa est jugé 'fondamentalement incompatible avec la stratégie d'indépendance de Scor, qui est un facteur clé de son développement, (puis qu'elle) remettrait en cause son projet industriel fortement créateur de valeur et qu'elle ne reflète ni la valeur intrinsèque de Scor ni sa valeur stratégique'.



Scor prend enfin acte du retrait par Covéa de son projet.





