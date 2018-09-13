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Scor : négocie la cession de Rehalto à Workplace Options

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13/09/2018 | 17:43

13 septembre (Reuters) - Scor SE:

* ANNONCE ÊTRE ENTRÉ EN NÉGOCIATION EXCLUSIVE AVEC WORKPLACE OPTIONS, PRESTATAIRE DE SERVICES DE SOUTIEN AUX EMPLOYÉS, EN VUE DE CONCLURE UN ACCORD DE PARTENARIAT MONDIAL DE DISTRIBUTION ET L'ACQUISITION PAR WORKPLACE OPTIONS DE REHALTO, FILIALE DE SCOR GLOBAL LIFE POUR LES SOLUTIONS DE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL.

* UN ACCORD DEVRAIT ÊTRE SIGNÉ DANS LES PROCHAINES SEMAINES, SOUS RÉSERVE DE LA CONSULTATION DES SALARIÉS ET DE LEURS ORGANES DE REPRÉSENTATION. Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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CA 2018 14 864 M
EBIT 2018 947 M
Résultat net 2018 559 M
Dette 2018 -
Rendement 2018 4,65%
PER 2018 12,53
PER 2019 11,01
Capi. / CA 2018 0,49x
Capi. / CA 2019 0,46x
Capitalisation 7 248 M
Graphique SCOR SE
Durée : Période :
Scor SE : Graphique analyse technique Scor SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SCOR SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 20
Objectif de cours Moyen 36,4 €
Ecart / Objectif Moyen -3,6%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
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Romain Launay Chief Operating Officer
Mark Kociancic Group Chief Financial Officer
Marc Philippe Chief Information Officer
Claude Tendil Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
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ALLIANZ-3.39%92 433
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