Scor : négocie la cession de Rehalto à Workplace Options

13 septembre (Reuters) - Scor SE:
* ANNONCE ÊTRE ENTRÉ EN NÉGOCIATION EXCLUSIVE AVEC WORKPLACE
OPTIONS, PRESTATAIRE DE SERVICES DE SOUTIEN AUX EMPLOYÉS, EN VUE
DE CONCLURE UN ACCORD DE PARTENARIAT MONDIAL DE DISTRIBUTION ET
L'ACQUISITION PAR WORKPLACE OPTIONS DE REHALTO, FILIALE DE SCOR
GLOBAL LIFE POUR LES SOLUTIONS DE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL.
* UN ACCORD DEVRAIT ÊTRE SIGNÉ DANS LES PROCHAINES SEMAINES,
SOUS RÉSERVE DE LA CONSULTATION DES SALARIÉS ET DE LEURS ORGANES
DE REPRÉSENTATION.
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(Rédaction de Paris)