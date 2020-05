Scor : placement d'une nouvelle obligation catastrophe

05/05/2020 | 07:52

Scor annonce avoir placé avec succès une nouvelle obligation catastrophe ('cat bond'), qui lui fournit une couverture pluriannuelle de 200 millions de dollars contre les risques d'ouragans aux États-Unis et de tremblements de terre aux États-Unis et au Canada.



La période de risque couverte par cette obligation, baptisée Atlas Capital Reinsurance 2020 DAC, s'étend du 30 avril 2020 au 31 mai 2024. Cette émission a reçu l'agrément de la Banque Centrale d'Irlande (CBI) et des autorités réglementaires irlandaises.



Le prix de l'obligation catastrophe a été fixé le 22 avril, et son placement clôturé le 29 avril. Atlas Capital Reinsurance 2020 DAC est la toute première obligation catastrophe à déclenchement indiciel approuvée en Irlande sous le régime Solvabilité II.



