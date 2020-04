Scor : primes brutes de réassurance de 504 millions d'euros au 1er avril

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le réassureur Scor a fait état mercredi d'une progression des primes brutes de réassurance de Scor Global P&C, sa branche de réassurance dommages, à l'occasion du renouvellement annuel des contrats en avril, grâce à une amélioration des conditions de marché.

Les volumes de primes brutes émises ont progressé de 5,7% à taux de change constants, à 504 millions d'euros au 1er avril.

"Nous avons enregistré des résultats globalement très satisfaisants, avec une forte croissance sur les marchés et segments qui présentaient des tarifs et conditions conformes à nos objectifs, et en renonçant à d'autres opportunités dont la rentabilité nous semblait insuffisante", a déclaré Jean-Paul Conoscente, le directeur général de Scor Global P&C, cité dans un communiqué.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire