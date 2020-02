Scor : prise du contrôle d'AgroBrasil

14/02/2020 | 09:09

Scor annonce prendre le contrôle d'AgroBrasil, agent de souscription brésilien distribuant des produits d'assurance contre les risques de perte de qualité et de rendement des cultures fruitières et céréalières auprès des agriculteurs brésiliens.



Le Français explique qu'il s'assure ainsi 'l'accès à un marché rentable et en pleine croissance pour ses activités de réassurance dommages et d'assurance de spécialités' et qu'il renforce son expertise en matière d'assurance agricole.



'AgroBrasil est un spécialiste reconnu du secteur, qui bénéficie d'un positionnement inégalé auprès des producteurs et s'appuie sur un réseau unique d'experts en agronomie ainsi que sur sa propre plate-forme digitale', poursuit-il.



