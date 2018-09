Communiqué de presse

4 septembre 2018 - N° 17

SCOR réaffirme son indépendance et prend acte de la décision de Covéa de retirer sa proposition sur un éventuel rapprochement

SCOR confirme que le 24 août 2018 Covéa a envoyé une lettre à SCOR proposant d'engager des discussions relatives à un projet de Covéa visant à acquérir une participation majoritaire dans le capital et les droits de vote de SCOR.

Les conditions de mise en oeuvre de ce projet décrites dans la lettre de Covéa incluaient notamment la recommandation favorable du Conseil d'administration de SCOR et la signature d'un accord de rapprochement accepté par SCOR.

Le 30 août 2018, le Conseil d'administration de SCOR a examiné en détail les termes et conditions de cette proposition non sollicitée et a conclu qu'elle était fondamentalement incompatible avec la stratégie d'indépendance de SCOR, qui est un facteur clé de son développement, qu'elle remettrait en cause son projet industriel fortement créateur de valeur et qu'elle ne reflète ni la valeur intrinsèque de SCOR ni sa valeur stratégique. Ce projet suscite l'opposition unanime du Comité exécutif de SCOR. Dans ces conditions, tout projet d'offre publique serait réputé hostile.

Le Conseil d'administration de SCOR a voté à l'unanimité le refus d'engager des discussions avec Covéa. Il a réaffirmé sa totale confiance dans la direction de SCOR pour continuer à créer de la valeur.

SCOR prend acte de la décision de Covéa de retirer sa proposition sur un éventuel rapprochement.

Cette publication est une information ad hoc, conforme à l'article 17 de la régulation (EU) n°596/2014 du 16 avril 2014.

