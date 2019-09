Scor : salue la décision de A.M. Best

30/09/2019 | 17:33

L'agence A.M. Best a décidé de confirmer la note de solidité financière du groupe Scor à ' A+ (Supérieure) ', ainsi que sa note de crédit émetteur à ' aa- '.



Pour A.M. Best, cette décision reflète : ' la solidité du bilan de Scor, jugée très élevée, ainsi qu'une performance opérationnelle forte, un fonds de commerce très profond et un risk management de très haut niveau. '



Denis Kessler, Président-Directeur général de Scor, déclare : ' Soulignant la capacité de Scor à conjuguer avec succès croissance, solvabilité et rentabilité, l'agence de notation insiste sur la solidité de la performance opérationnelle du Groupe, la profondeur de son fonds de commerce dans le monde et son risk management de très haut niveau. '



