Scottish and Southern Energy : SSE et Innogy abandonnent leur mariage britannique

Données financières (GBP) CA 2019 33 552 M EBIT 2019 1 192 M Résultat net 2019 848 M Dette 2019 9 561 M Rendement 2019 8,96% PER 2019 14,23 PER 2020 11,71 VE / CA 2019 0,62x VE / CA 2020 0,59x Capitalisation 11 184 M Graphique SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SCOTTISH AND SOUTHERN ENER Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 13,2 GBP Ecart / Objectif Moyen 22% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Alistair Phillips-Davies Chief Executive Officer & Executive Director Richard D. Gillingwater Chairman Anthony Edward Keeling Chief Operating Officer Gregor Alexander Finance Director & Executive Director Martin Pibworth Director & Managing Director-Wholesale Division Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY -17.46% 14 075 DUKE ENERGY CORP 7.89% 64 694 IBERDROLA 8.82% 50 854 DOMINION ENERGY -5.11% 50 496 SOUTHERN COMPANY -1.58% 48 697 EXELON CORPORATION 19.41% 45 507