Scottish Salmon Company Ltd : consolidation dans le saumon européen ?

Données financières (GBP) CA 2019 198 M EBIT 2019 46,7 M Résultat net 2019 34,2 M Dette 2019 23,6 M Rendement 2019 3,01% PER 2019 11,3x PER 2020 9,96x VE / CA2019 2,08x VE / CA2020 1,84x Capitalisation 387 M

Tendances analyse technique SCOTTISH SALMON COMPANY LT Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 2,08 GBP Dernier Cours de Cloture 2,00 GBP Ecart / Objectif Haut 21,4% Ecart / Objectif Moyen 4,21% Ecart / Objectif Bas -15,5%

Dirigeants Nom Titre Craig Anderson Chief Executive Officer Robert Motto Brown Independent Chairman Fiona Larkin Chief Financial Officer Ragnhild Merete Myhrstad Independent Non-Executive Director Viacheslav Lavrentyev Independent Non-Executive Director

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SCOTTISH SALMON COMPANY LTD 41.78% 484 NESTLÉ 27.69% 296 470 MONDELEZ INTERNATIONAL 38.65% 79 944 DANONE 21.83% 54 427 THE KRAFT HEINZ COMPANY -28.00% 37 806 GENERAL MILLS 39.14% 32 614