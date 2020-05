SCOUT24 : Morgan Stanley neutre sur le dossier

Données financières (EUR) CA 2020 318 M EBIT 2020 127 M Résultat net 2020 1 170 M Trésorerie 2020 1 524 M Rendement 2020 1,09% PER 2020 5,15x PER 2021 51,4x VE / CA2020 14,7x VE / CA2021 15,1x Capitalisation 6 197 M Graphique SCOUT24 AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SCOUT24 AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 62,12 € Dernier Cours de Cloture 59,70 € Ecart / Objectif Haut 25,6% Ecart / Objectif Moyen 4,05% Ecart / Objectif Bas -12,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Tobias Hartmann Chief Executive Officer Hans-Holger Albrecht Chairman-Supervisory Board Dirk Schmelzer Chief Financial Officer Peter Schwarzenbauer Member-Supervisory Board Ciara Smyth Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SCOUT24 AG 2.12% 6 817 TENCENT HOLDINGS LIMITED -0.24% 509 672 NETFLIX, INC. 31.25% 182 637 NASPERS LIMITED -2.49% 66 073 UBER TECHNOLOGIES, INC. -7.80% 49 038 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. -2.84% 26 934