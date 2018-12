L'allemand Scout24 chercherait à se vendre, l'action bondit

Données financières (€) CA 2018 533 M EBIT 2018 235 M Résultat net 2018 142 M Dette 2018 707 M Rendement 2018 1,74% PER 2018 27,23 PER 2019 22,80 VE / CA 2018 8,61x VE / CA 2019 7,14x Capitalisation 3 884 M Graphique SCOUT24 AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SCOUT24 AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 44,5 € Ecart / Objectif Moyen 23% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Tobias Hartmann Chief Executive Officer Hans-Holger Albrecht Chairman-Supervisory Board Christian Gisy Chief Financial Officer David Roche Member-Supervisory Board Liliana Solomon Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SCOUT24 AG 6.02% 4 409 TENCENT HOLDINGS LTD -21.87% 387 416 NETFLIX 43.79% 120 368 NASPERS LIMITED -19.57% 87 761 SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0.00% 22 341 IAC/INTERACTIVECORP 48.41% 15 155