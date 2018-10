Sears : veut fermer jusqu'à 150 magasins

Le sort d'environ 250 magasins resterait donc incertain, ont ajouté les sources.

Le groupe américain de distribution, selon les sources, espère vendre des magasins et d'autres actifs, dont son enseigne de bricolage Kenmore et son activité de services à domicile, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire qu'il pourrait engager dès dimanche soir à New York.

L'objectif pour Sears serait de poursuivre ses activités avec l'espoir de trouver un acquéreur pendant son placement sous la protection du Chapitre 11, la loi américaine sur les faillites.

Sears n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Plus tôt vendredi, la chaîne CNBC rapportait que Sears était proche d'un accord de financement pour rester à flot au moins jusqu'à Noël et que le groupe pourrait fermer immédiatement certains magasins.

L'information a fait grimper le titre Sears de 22% à Wall Street.

Sears, qui était le numéro un mondial de la distribution dans les années 1960, perd de l'argent depuis des années.

(Jessica DiNapoli and Mike Spector, Dominique Rodriguez pour le service français)