SECHE ENVIRONNEMENT : acquisition en Afrique du Sud

Séché Environnement a annoncé son intention d’acquérir, au travers Séché South Africa Proprietary Limited, sa filiale sud-africaine, Interwaste, spécialiste du traitement des déchets en Afrique du Sud. L’opération sera réalisée à travers un plan d’arrangement proposé aux actionnaires d’Interwaste par Séché South Africa Proprietary Limited au prix de 1,20 rand sud-africain (ZAR) par action. La société est cotée au Johannesburg Stock Exchange depuis 2007 et capitalise environ ZAR 440 millions (environ 25 millions d'euros).Les actionnaires détenant plus de 5% du capital d'Interwaste sont la holding du fondateur et CEO Alan Willcocks, Wilco Family Trust, et le fonds Coronation Capital. Le public détient 44.3% des actions, le solde constituant l'autocontrôle (8,7%).Interwaste a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de ZAR 1.034 millions (environ 62 millions d'euros) et un EBITDA de ZAR 213 millions (environ 13 millions d'euros), pour un résultat net de ZAR 54 millions (environ 3 millions d'euros). Fin 2017, l'endettement net s'établissait à ZAR 157 millions (environ 9 millions d'euros).Cette offre a déjà été approuvée par le Conseil d'Administration d'Interwaste ainsi que par un comité d'administrateurs indépendants, après évaluation par un expert indépendant.A travers cette acquisition, Séché Environnement souhaite prendre une position forte au cœur d'une région très prometteuse : l'Afrique du Sud, et l'Afrique australe, pour y accompagner la croissance et la transformation des marchés des déchets au sein d'une démarche d'économie circulaire.