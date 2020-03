SECHE ENVIRONNEMENT : affiche sa confiance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Séché Environnement gagne 3,71% à 39,10 euros après avoir perdu "seulement" 3,33% hier. Le spécialiste de l'environnement a publié des résultats 2019 en hausse, mais jugés décevants par le broker LCM. Le groupe familial a réalisé l'an dernier un résultat net, part du groupe, de 17,8 millions d'euros, en hausse de 14,1%. Le résultat opérationnel courant a atteint 47,8 millions, en progression de 8,1%. Il représente 7% du chiffre d’affaires contributif, contre 7,9% en 2018. Le bureau d'études tablait sur un résultat net de 18,9 millions et sur un résultat opérationnel courant de 50,8 millions.L'excédent brut d'exploitation a progressé de 24,6% à 135,4 millions d'euros, soit 19,7% du chiffre d'affaires contributif. Lequel a atteint 687,8 millions d'euros, en hausse de 22,7%.En organique, la croissance est ressortie à 4%.Séché Environnement a salué cette croissance organique solide sur ses principaux marchés en France comme à l'International, en ligne avec ses attentes.Pour LCM, c'est plutôt la génération de free cash flow positive (+47,7% à 56,7 millions) qui constitue une bonne nouvelle. Cette génération a permis en effet de limiter la hausse de l'endettement consécutive aux acquisitions.Au 31 décembre 2019, la dette atteignait 399,4 millions au 31 décembre 2019, contre 317,4 millions un an plus tôt.Séché Environnement a rappelé que ses objectifs financiers étaient pleinement confirmés, l'exercice 2019 ayant réalisé d'ores et déjà la majorité des objectifs 2020. La société a ainsi confirmé sa prévision d'une marge EBE/Chiffre d'affaires contributif en progression pour atteindre 20%.Le groupe a également rappelé ses perspectives 2022. Il prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires contributif compris entre 750 et 800 millions fin 2022, dont 30% environ réalisé à l'International (contre de l'ordre de 25% en 2019), à périmètre constant.Séché Environnement vise également un EBE compris entre 21% et 22% du chiffre d'affaires contributif.Dès lors, les objectifs de génération de flux de trésorerie disponible sont pleinement confirmés à 35% de l'EBE 2022 (contre 42% en 2019), avec un objectif de levier financier (dette financière nette/EBE) amélioré et inférieur à 3 fois l'EBE 2022 –hors croissance externe- (contre de l'ordre de 3 fois en milieu de cycle).Pas de quoi susciter l'enthousiasme de LCM, qui a ajusté à la baisse ses prévisions pour 2020, avec à ce stade, un résultat opérationnel courant attendu à 50 millions, contre 53,2 millions auparavant. Le courtier révisera son scénario après la réunion avec le management. Dans l'attente, il a placé sous revue sa recommandation Neutre et son objectif de cours.