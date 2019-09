SECHE ENVIRONNEMENT : affiche sa confiance après un semestre solide

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Séché Environnement grimpe de 5,8% à 34,8 euros, soutenu par des résultats solides et des prévisions encourageantes. Porté par la bonne dynamique observée sur ses principaux marchés et de récentes acquisitions à l'international, le spécialiste de l'environnement (eau, déchets) a enregistré un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 18,8% à 329,8 millions d'euros. En organique, la croissance est ressortie à 3,2% en ligne avec les attentes du groupe.Le résultat opérationnel courant a atteint 22,1 millions d'euros, marquant une hausse de 6,8%, soit 6,7% du chiffre d'affaires (contre 7,4% au 30 juin 2018).Le résultat net, part du groupe s'est établi à 7,6 millions d'euros, en repli de 19,3% en organique.L'entreprise familiale affiche sa confiance dans les mois à venir. Le PDG, Joël Séché, assure que le second semestre 2019 devrait conforter la performance économique du premier semestre, "avec notamment, à l'International, la montée en puissance du périmètre récemment acquis au Pérou et en Afrique du Sud, et en France, le retour à un niveau d'activité élevé dans les métiers de services."Ces perspectives favorables renforcent la confiance du dirigeant dans la capacité de Séché Environnement à faire progresser l'ensemble de ses résultats en 2019 par rapport à 2018 et d'atteindre, voire de dépasser dès 2019, certains des objectifs économiques ou financiers fixés pour 2020.Dans ce cadre, Joël Séché donne rendez-vous aux investisseurs en décembre. Il présentera les nouveaux objectifs stratégiques à horizon 2022 en matière d'activité et de performance opérationnelle.Au final, LCM a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 30,5 euros sur Séché Environnement dans le sillage de résultats semestriels conformes aux attentes. Le groupe a réalisé un bon semestre, poussé par l'intégration des acquisitions. Certes, le résultat net est en baisse, mais la génération de cash est en forte hausse, avec un taux de conversion de l'Ebitda à 55%, a salué le broker.