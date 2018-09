Seche Environnement : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Séché Environnement vient de dévoiler des résultats en forte hausse au titre de son premier semestre 2018, lui permettant de confirmer ses perspectives à l’horizon 2020. Ainsi, la spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets a publié un résultat net (part du groupe) de 9,2 millions d’euros sur la période, en vive progression de 150% par rapport au 1er semestre 2017. Pour sa part, le résultat opérationnel courant s’établit à 20,7 millions d’euros et avance de 52,4% sur un an.Enfin, le chiffre d'affaires contributif atteint 277,6 millions d'euros au cours du premier semestre 2018, ce qui laisse apparaître une hausse de 9,9% en données brutes et de 10,1% à changes constants." Considérant l'exercice 2018 comme porteur ", Séché Environnement a maintenu ses objectifs pour 2020, d'un chiffre d'affaires contributif consolidé compris entre 550 et 600 millions d'euros, et d'un excédent brut d'exploitation( EBE) autour de 20% du chiffre d'affaires contributif (à périmètre 2018 constant).