Seche Environnement : A suivre aujourd'hui

Séché Environnement a généré au premier semestre un résultat net, part du groupe, de 7,6 millions d’euros contre 9,2 millions d’euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel courant du spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets a atteint 22,1 millions d’euros, marquant une hausse de 6,8%, soit 6,7% du chiffre d’affaires contributif (vs. 7,4% au 30 juin 2018). Il comptabilise les effets de la 1ère application de la norme comptable IFRS 16 à hauteur de +0,3 millionLe chiffre d'affaires contributif est en hausse de 18,8%, à 329,8 millions d'euros. La croissance interne a atteint 3,2%.Le levier financier (dette financière nette / excédent brut d'exploitation) s'affiche à 3,2, en légère dégradation par rapport au 30 juin 2018 (3) compte tenu de l'importance des acquisitions réalisées sur le 1er semestre 2019 et de leur contribution partielle à l'EBE de la période." Ainsi, le 2nd semestre 2019 devrait conforter la performance économique du 1er semestre, avec notamment, à l'International, la montée en puissance du périmètre récemment acquis au Pérou et en Afrique du Sud, et en France, le retour à un niveau d'activité élevé dans les métiers de services " a déclaré le PDG, Joël Séché. " Ces perspectives favorables renforcent notre confiance dans la capacité de Séché Environnement à faire progresser l'ensemble de ses résultats en 2019 par rapport à 2018 et d'atteindre, voire de dépasser dès 2019, certains des objectifs économiques ou financiers fixés pour 2020 ".Avant d'ajouter : " Pour cette raison, j'ai souhaité que soient présentés courant décembre 2019 les nouveaux objectifs stratégiques à horizon 2022 en matière d'activité et de performance opérationnelle, qui réaffirmeront notre profil de croissance pérenne et créatrice de valeur. "